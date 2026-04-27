Mompox se prepara para el Festival de Jazz 2026: Una apuesta cultural sin precedentes

El Festival de Jazz de Mompox se alista para su duodécima edición en septiembre de 2026, prometiendo una programación estelar con artistas nacionales e internacionales y un impacto económico significativo para el municipio y el departamento de Bolívar.

Mompox se prepara intensamente para resonar nuevamente con los vibrantes ritmos del jazz. En septiembre de 2026, este municipio, declarado Patrimonio de la Humanidad, se convertirá en la sede de uno de los eventos culturales más destacados del Caribe colombiano, con una ambición que busca superar con creces todas las ediciones anteriores.

La duodécima versión del Festival de Jazz de Mompox promete una programación excepcionalmente diversa, congregando a figuras de renombre tanto a nivel nacional como internacional, junto con talentos emergentes que buscan dejar su huella en el escenario musical. Este evento, que año tras año atrae a miles de visitantes, se consolida firmemente como un motor esencial para el desarrollo cultural y turístico del departamento de Bolívar, impulsando la economía local y promoviendo la riqueza cultural de la región.

En una entrevista exclusiva con El Universal, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, enfatizó el compromiso de la organización para elevar el nivel del festival a nuevas alturas y ofrecer un espectáculo verdaderamente inolvidable. Reveló planes ambiciosos para contar con la participación de artistas de la talla de Silvestre Dangond, quien podría encabezar uno de los días del festival, y la posibilidad de incluir a Gilberto Santa Rosa o Ricardo Montaner en la programación.

“Estamos trabajando arduamente para crear una experiencia sin precedentes, un evento que marque un hito en la historia del festival y que deje una impresión duradera en todos los asistentes”, afirmó el gobernador. El Festival de Jazz de Mompox se llevará a cabo del 3 al 5 de septiembre de 2026, durante el primer fin de semana del mes, transformando plazas, calles y escenarios emblemáticos de la encantadora “Tierra de Dios” en un epicentro de la música y la cultura.

Desde su creación en 2012, FestiJazz ha mantenido como objetivo primordial posicionar a Mompox como un destino cultural de relevancia internacional, atrayendo a amantes del jazz y turistas de todo el mundo. A lo largo de sus once ediciones, el festival se ha consolidado como el evento de jazz más importante de la región Caribe, gracias al firme apoyo y la colaboración de la Gobernación de Bolívar, el Instituto de Cultura y Turismo (Icultur) y la Universidad del Atlántico (Unibac).

Sin embargo, FestiJazz es mucho más que una serie de conciertos; es una plataforma vibrante que exhibe la identidad local en toda su riqueza y diversidad. El festival combina magistralmente la música con la exquisita gastronomía local, la artesanía tradicional y las arraigadas costumbres de la región, ofreciendo a los visitantes una experiencia cultural integral y auténtica.

A lo largo de los años, los escenarios de FestiJazz han sido pisados por artistas de renombre internacional como Stooges Brass Band y Alfredo Rodríguez, así como por talentos nacionales como Retrojazz, Carlos Vives, ChocQuibTown, Jorge Celedón, Tito Nieves y, en ocasiones, Silvestre Dangond. El impacto positivo de FestiJazz se extiende más allá del ámbito cultural, generando beneficios económicos significativos para el municipio.

En el año 2024, el evento atrajo a más de 40.000 asistentes, generando ingresos superiores a los $400 millones en el sector hotelero y cerca de $100 millones en restaurantes, además de dinamizar el comercio local. Para la edición de 2026, las autoridades proyectan un crecimiento aún mayor, consolidando al festival como una de las principales apuestas para el desarrollo turístico y económico sostenible de Mompox, contribuyendo al bienestar de sus habitantes y a la preservación de su invaluable patrimonio cultural.

La organización se enfoca en mejorar la infraestructura, la logística y la promoción del festival para garantizar una experiencia óptima para todos los participantes y maximizar su impacto positivo en la región. Se espera que FestiJazz 2026 sea un evento memorable que celebre la música, la cultura y la belleza de Mompox, consolidándola como un destino turístico imperdible en el Caribe colombiano





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