La empresa Monómeros destaca la importancia de la reconstrucción del tejido social mediante la música y su papel fundamental en la seguridad alimentaria del país.

La paz es un concepto que trasciende la simple firma de un documento oficial o el cese al fuego en un campo de batalla; es un proceso vivo que requiere ensayar, aprender y acompañar constantemente a quienes han sido más afectados por el conflicto.

Bajo esta premisa, el gerente de Monómeros, la empresa de fertilizantes colombo-venezolana, ha enfatizado que la verdadera restauración de los territorios ocurre cuando se implementan acciones concretas que permitan a las comunidades recuperar su dignidad y su esperanza. En sus recientes declaraciones en Barranquilla, el directivo subrayó que los procesos de reparación deben ser integrales, abordando no solo la infraestructura física, sino principalmente el alma de las poblaciones que han sufrido la violencia sistemática.

Para Monómeros, el compromiso con el país va más allá de la provisión de insumos agrícolas, extendiéndose hacia una responsabilidad social que busca sanar las heridas profundas de la sociedad colombiana a través de la inclusión y el apoyo mutuo. En este sentido, la cultura se erige como un pilar fundamental y un motor de transformación social sin precedentes.

La iniciativa de formación musical que la compañía respalda en regiones críticas como Palenque, María La Baja, Soledad y Buenaventura es un ejemplo claro de cómo el arte puede servir como herramienta de prevención y reconstrucción del tejido social. A través del programa 'Música para la paz', cientos de niños y jóvenes están descubriendo que el camino de la disciplina, la armonía y la creatividad es infinitamente más gratificante que el ciclo de la violencia.

Cada instrumento musical que llega a las manos de un joven en estas zonas vulnerables representa una ventana abierta hacia un futuro distinto, donde el talento sustituye al miedo y el estudio reemplaza la incertidumbre. El gerente destacó que cada ensayo no es solo una práctica técnica, sino un acto de fe en sí mismos, donde los participantes aprenden a creer en su capacidad de transformar sus propios entornos, convirtiéndose en agentes de cambio que inspiran a sus familias y vecinos.

Paralelamente a su labor social, Monómeros reafirma su posición como el pilar estratégico de la seguridad y soberanía alimentaria en Colombia. Con una trayectoria que supera los cincuenta y ocho años, la empresa ha sido testigo y protagonista del crecimiento agrícola del país, asegurando que los campesinos tengan acceso a los nutrientes necesarios para que sus tierras sean productivas.

La soberanía alimentaria no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que se manifiesta cada vez que una mula cargada de alimentos transita por las carreteras rurales, llevando el fruto del campo a las ciudades. El esfuerzo titánico de la organización se refleja en la logística y la calidad de sus productos, permitiendo que Colombia sea capaz de alimentar a su población y reducir la dependencia de las importaciones externas.

Esta dualidad entre el apoyo a la cultura y el fortalecimiento del agro demuestra que Monómeros entiende la paz como un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades básicas y la realización espiritual y cultural de los ciudadanos. Al final, la meta es construir una nación donde la abundancia en el campo y la armonía en las calles caminen de la mano hacia un desarrollo sostenible y justo para todos





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