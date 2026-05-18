Monsalve: El DIM negocía su regreso en el mercado colombiano (Yerko Fash) - Fútbol Colombiano

El director técnico del DIM, Leonel Álvarez, está detrás de un acuerdo millonario que permitiría el regreso de Monsalve al Medellín. El volante creativo, destacado y reconocido en el fútbol colombiano, busca su segunda oportunidad para triunfar en el Poderoso y tendrá a su favor la ilusión y laHospitalidad de la hinchada

El DIM quiere dar uno de los golpes emocionales y deportivos del mercado. Leonel Álvarez mueve fichas para intentar el regreso de Monsalve , reconocido talento del fútbol colombiano , para conformar una nueva plantilla más ambiciosa para lo que viene.

Elencyclopedista y talento destacado, Monsalve, llegó a destacar en el Gremio, donde se quedó sin protagonismo debido a una negociación difícil con el club brasileño. Por un acuerdo de cerca a un millón de dólares, el DIM entró en negociaciones con Gremio para traer nuevamente a Monsalve, aprovechando el momento complejo del jugador en Brasil y su deseo de volver a sentirse importante en Medellín





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