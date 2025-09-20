Montería Celebra el Día sin Carro: Movilidad Sostenible y Conciencia Ambiental

La Alcaldía de Montería implementará una jornada del Día sin Carro el 22 de septiembre de 2025, con el objetivo de promover la movilidad sostenible y reducir la contaminación. La medida incluye restricciones vehiculares y una programación especial con actividades ambientales, deportivas y de salud.

Con el firme propósito de fomentar una movilidad urbana más amigable con el medio ambiente y reducir los niveles de contaminación atmosférica, la Alcaldía de Montería ha emitido un decreto para la implementación de una jornada del Día sin Carro.

Esta iniciativa, programada para el lunes 22 de septiembre de 2025, se extenderá desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y busca transformar temporalmente la dinámica de circulación vehicular en la ciudad, incentivando el uso de alternativas de transporte sostenibles y promoviendo una mayor conciencia ambiental entre los ciudadanos. El decreto, identificado como el número 0315 y firmado por el alcalde Hugo Kerguelén García el 8 de septiembre de 2025, establece una serie de restricciones específicas para la circulación de vehículos automotores que emplean combustibles fósiles, vehículos híbridos, motocicletas y otros tipos de motorizados que contribuyen a la emisión de contaminantes en la zona urbana de Montería durante el horario establecido. Esta medida, considerada crucial para avanzar hacia una ciudad más limpia y saludable, refleja el compromiso de la administración municipal con la protección del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes.\El alcalde Hugo Kerguelén García ha expresado su entusiasmo y apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de este día para replantear la forma en que nos movemos por la ciudad y construir una Montería más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. “Tendremos una movilidad distinta. Vamos a pensar en el planeta, en nuestra salud y en la Montería que queremos construir: más sostenible, activa y amable con el medio ambiente”, afirmó el alcalde. La medida contempla el cierre de importantes tramos viales para vehículos automotores, afectando rutas clave como la Avenida Primera, entre las calles 21 y 37, en el horario completo de la jornada sin carro, así como la Carrera 7, entre la Avenida Circunvalar Sur y la calle 41, y las Carreras 8 y 8A, entre la Circunvalar Sur y la calle 41, con un horario extendido de 6:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. Sin embargo, el decreto también contempla una serie de excepciones importantes. Aquellos vehículos que prestan servicios esenciales, como el transporte público colectivo e individual, ambulancias, organismos de emergencia y seguridad, transporte escolar autorizado, vehículos eléctricos y bicicletas asistidas, transporte de alimentos, valores y residuos biológicos, entre otros, estarán exentos de las restricciones y podrán circular sin problemas durante la jornada.\Además de las restricciones vehiculares, la jornada del Día sin Carro en Montería estará acompañada de una programación especial diseñada para fomentar la participación ciudadana y promover hábitos saludables. Se llevarán a cabo diversas actividades ambientales, deportivas y de salud, incluyendo la siembra de árboles en diferentes puntos de la ciudad, jornadas de salud comunitaria donde se brindará atención médica básica y se realizarán campañas de prevención de enfermedades, sesiones de aeróbicos al aire libre para promover la actividad física y la integración social, y la habilitación de tramos viales específicos para el uso de ciclistas y peatones, incentivando así el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta. La Secretaría de Tránsito, liderada por María Fernanda López, ha asegurado que se implementarán operativos de control exhaustivos por parte de las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana para garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas en el decreto. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes según lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asegurando así el cumplimiento de la normativa y el éxito de la jornada





Día Sin Carro Montería Movilidad Sostenible Contaminación Ambiental Transporte Público

