Montería Dialoga 2026 transforma la educación mediante participación territorial

El Foro educativo Montería Dialoga 2026 estableció dos ejes estratégicos para adaptar la enseñanza a la realidad local y fomentar la toma de decisiones reales en las instituciones escolares.

En la ciudad de Montería se llevó a cabo el Foro Educativo Municipal Montería Dialoga 2026, un evento clave diseñado para transformar la gestión escolar en la región. Bajo el lema Participación que decide, currículos que nacen del territorio, la iniciativa reunió a líderes educativos para alinear las prácticas institucionales con las necesidades reales de la comunidad.

Ejes Estratégicos del Foro Educativo

El encuentro se estructuró en torno a dos ejes de trabajo fundamentales para la modernización del sistema educativo local. Estos ejes buscan garantizar que las reformas implementadas no sean solo teóricas, sino que respondan a las dinámicas sociales, culturales y ambientales específicas del municipio de Montería.

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La Ruta 9, titulada Participación democrática y gobierno educativo, tiene como objetivo evolucionar los espacios de consulta tradicional hacia un modelo de gobernanza activa. Este enfoque busca que estudiantes, familias y educadores tomen decisiones reales con impacto directo en las instituciones, pasando de un rol meramente consultivo a uno ejecutor y co-responsable en la gestión escolar.

Por su parte, la Ruta 10, conocida como Currículos con identidad territorial, impulsa la creación de planes de estudio pertinentes que integren la diversidad urbana y rural de Montería. Esta ruta articula los saberes ancestrales y locales con el conocimiento científico y tecnológico, asegurando que la enseñanza refleje la riqueza cultural y la realidad práctica de los estudiantes en su entorno.

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Liderazgo y Alineación Nacional

El evento contó con el acompañamiento directo de Gildardo Meneses Velazco, representante del Ministerio de Educación Nacional en la región. Como sistematizador del IV Plan Decenal de Educación 2026-2035, su presencia subraya la importancia estratégica de estos lineamientos nacionales en la planificación local y la coherencia de las políticas públicas educativas.

Además del respaldo ministerial, el foro recibió orientación metodológica de las docentes Enadis Vargas y Juana Yunis Marulanda. Esta colaboración técnica fue esencial para estructurar las propuestas y garantizar que los acuerdos alcanzados durante las jornadas fueran viables, prácticos y alineados con los estándares de calidad exigidos por el estado colombiano.

Participación de Actores Clave

La participación en el Montería Dialoga 2026 estuvo compuesta por una amplia gama de actores educativos que son fundamentales para el éxito del proyecto. Rectores, coordinadores, docentes, tutores y orientadores escolares se reunieron durante dos jornadas intensas para reflexionar sobre los desafíos actuales.

Estos profesionales no solo discutieron problemas, sino que formularon propuestas concretas en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Su implicación directa asegura que las estrategias desarrolladas tengan la capacidad de ser implementadas en el aula y en la gestión diaria de las instituciones educativas del municipio.

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Impacto en la Gestión Educativa

Con la realización de este espacio, Montería ratifica su compromiso con una educación participativa, pertinente e incluyente. El foro sienta las bases para una nueva era en la gestión escolar donde la comunidad educativa es el centro de la toma de decisiones y la innovación pedagógica.

La adaptación de la enseñanza a la realidad cultural, social y ambiental del municipio representa un paso significativo hacia una educación de mayor calidad. Al integrar lo local con lo nacional y lo académico con lo comunitario, se busca mejorar los resultados educativos y fortalecer el tejido social a través del conocimiento.