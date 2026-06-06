Montería se transforma en una ciudad más verde y resiliente con dos proyectos ambiciosos

El alcalde de Montería presentó dos proyectos que buscan transformar la ciudad en una de las más verdes y resilientes de la región. El Parque Botánico Las Lagunas y el Sistema de Transporte Fluvial de Pasajeros del Río Sinú, Businú, son los proyectos más ambiciosos que impulsa la ciudad actualmente.

El alcalde de Montería , presentó dos proyectos que buscan transformar la ciudad en una de las más verdes y resilientes de la región. El Parque Botánico Las Lagunas y el Sistema de Transporte Fluvial de Pasajeros del Río Sinú, Businú , son los proyectos más ambiciosos que impulsa la ciudad actualmente.

Estos proyectos combinan sostenibilidad ambiental, movilidad inteligente y calidad de vida, convirtiéndose en referente nacional de desarrollo urbano. El gobernador de Córdoba promovió la descentralización y la inversión en infraestructura, que permitirá a la ciudad generar oportunidades y proteger sus ecosistemas. El Parque Botánico Las Lagunas será un espacio para la vida, la biodiversidad y la educación ambiental, convirtiendo a la ciudad en un referente nacional de desarrollo urbano.

Asimismo, se presentaron los avances de Businú, el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros del país y uno de los proyectos más innovadores de movilidad sostenible en América Latina. El proyecto aprovechará el río Sinú como corredor de transporte, integrándose con el sistema de buses, las bicicletas y otros modos de movilidad urbana.

El mandatario agregó que lo que se buscan con estos proyectos, además de impactar en la calidad de vida de las personas, es que quienes visiten Montería encuentren una ciudad innovadora, que se atreve a hacer cosas diferentes y que trabaja con visión de largo plazo.





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Montería Parque Botánico Las Lagunas Sistema De Transporte Fluvial De Pasajeros Del Businú Desarrollo Urbano Sostenibilidad Ambiental Movilidad Inteligente Calidad De Vida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alcaldía de Cartagena reabrió las puertas del Parque Apolo: Así quedóEl lugar es considerado como uno de los espacios más tradicionales y representativos de Cartagena. Volvió a abrir sus puertas tras varios meses de intervención.

Read more »

Fiscalía investiga presunto esquema de direccionamiento contractual en Metroparques y Parque de las AguasLa Fiscalía General de la Nación investiga un presunto esquema de direccionamiento contractual en la ejecución de contratos entre Metroparques y el Parque de las Aguas, mediante el cual habrían sido favorecidas algunas empresas con recursos públicos.

Read more »

Liberan a 13 integrantes de las disidencias de las Farc en el CatatumboFueron entregados a una comisión humanitaria en la región.

Read more »

Semana Ambiental 2026 en Bogotá: cronograma y actividades en el Jardín BotánicoLa Semana Ambiental 2026 en Bogotá invita a artistas a crear piezas para el Metro Línea 1, impresas en plafones metálicos microperforados de gran formato. La convocatoria, que busca garantizar transparencia y equidad, cierra el 9 de junio a las 5 p.m. Además se destaca el viaje inaugural del avión de mayor alcance del mundo, capaz de volar 22 horas continuas.

Read more »