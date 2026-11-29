La Constitución de 1787 se basó en obras de Locke y Montesquieu. Delegados como Hamilton y Madison adaptaron estas ideas filosóficas para crear un gobierno fuerte en Filadelfia.

La Constitución de los Estados Unidos de 1787 no surgió del vacío, sino que fue moldeada deliberadamente por las teorías políticas de pensadores europeos como Montesquieu, Rousseau, John Locke y Thomas Hobbes. En la Convención de Filadelfia, celebrada entre mayo y septiembre de 1787, cincuenta y cinco delegados debatieron en el Independence Hall para crear un documento que superara las debilidades de los Artículos de la Confederación. Figuras clave como Alexander Hamilton, James Madison, George Washington y Benjamin Franklin citaron estas obras en reiteradas ocasiones durante sus discusiones.

El fracaso de los Artículos de la Confederación

Once años antes, en julio de 1776, algunos de estos mismos delegados habían firmado el Acta de Declaración de Independencia, estableciendo las bases de una nueva nación. Sin embargo, el marco legal posterior, conocido como los Artículos de la Confederación, demostró ser insuficiente para gobernar eficazmente. Redactados en septiembre de 1777, estos artículos otorgaban muy poco poder al gobierno central, dejándolo sin herramientas para mantener el orden o regular las relaciones entre los estados.

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La debilidad del gobierno federal provocó que más de una década después, en mayo de 1787, se reunieran los delegados para corregir estas deficiencias. Alexander Hamilton, delegado de Virginia y edecán de Washington durante la guerra de independencia, propuso activamente reorganizar la estructura gubernamental. Su objetivo era afinar los artículos aprobados anteriormente y agregar nuevos mecanismos de poder que garantizaran la estabilidad de las Trece Colonias.

Deliberaciones secretas en el Independence Hall

El 25 de mayo de 1787, los representantes se encontraron en el Independence Hall para iniciar sus trabajos. Al día siguiente, aprobaron por unanimidad una estricta medida de confidencialidad, ordenando cerrar las puertas y ventanas del edificio para asegurar que nada de lo discutido saliera al público. Este rigor fue necesario para permitir un debate franco y sin presiones externas, estableciendo un precedente de privacidad en la creación constitucional.

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George Washington fue elegido como el presidente de las asambleas, ocupando una silla principal fabricada en 1779 por el ebanista John Folwell. Esta silla poseía un detalle simbólico único en la parte superior de su respaldo: la imagen tallada de un sol naciente. Este mobiliario se convirtió en el centro de la atención histórica durante los meses de deliberación, sirviendo como un telón de fondo visual para las decisiones que definirían la nación.

El símbolo del sol y la influencia de Locke

Benjamín Franklin observaba frecuentemente la figura del sol tallada en la silla de Washington, comentando que los pintores tenían dificultades para determinar si representaban un amanecer o un ocaso. Franklin se preguntaba si el trabajo en el Independence Hall anunciaba el nacimiento de la joven nación o su deceso. El 17 de septiembre, tras la firma de la Constitución, expresó su alivio al confirmar que el sol era naciente.

El contenido del documento final reflejaba profundamente las ideas de John Locke, quien había publicado sus "Dos tratados sobre el gobierno civil" casi un siglo antes. Locke refutó el derecho divino de los reyes y defendió un gobierno limitado que protegiera la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Su concepto de que los gobernantes deben actuar con moderación contra el autoritarismo influyó directamente en la estructura de poderes establecida.

Además de Locke, la Constitución incorporó principios de Montesquieu, Thomas Hobbes y Rousseau, adaptando sus obras a las necesidades específicas de Estados Unidos. Los delegados buscaron un equilibrio entre la fortaleza del estado central y las libertades individuales, utilizando estos fundamentos filosóficos para crear un sistema que promoviera el bien público y la producción económica. Esta base intelectual permitía a la nueva nación operar con la legitimidad y la estructura necesarias para su supervivencia y crecimiento.