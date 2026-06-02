Montserrat Alvarado, primera mujer laica al frente del Dicasterio de la Comunicación del Vaticano

Montserrat Alvarado, periodista mexicana, será la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, convirtiéndose en la primera mujer laica en ocupar este cargo. Asumirá el puesto el 1 de noviembre, sustituyendo a Paolo Ruffini, y dirigirá todos los medios oficiales de la Santa Sede.

Montserrat Alvarado se convertirá en la primera mujer laica en dirigir un dicasterio de la Santa Sede. El Papa León XIV anunció este martes que la mexicana, conocida como "Montse", ocupará el cargo de prefecta del Dicasterio para la Comunicación a partir del 1 de noviembre, sustituyendo al italiano Paolo Ruffini.

Alvarado asume la responsabilidad de coordinar todo el sistema de comunicación vaticano, una estructura que comprende Vatican News, Radio Vaticana, L'Osservatore Romano, Vatican Media, la Oficina de Prensa, la Editorial Vaticana, la Imprenta y la Filmoteca Vaticanas. Este organismo fue creado por el Papa Francisco en 2015 dentro de la reforma de la Curia Romana y se ha convertido en una de las áreas estratégicas más visibles de la Santa Sede, pues gestiona la información que circula a nivel mundial sobre la Iglesia y el pontificado.

Nacida en la Ciudad de México, Montserrat Alvarado ha construido una sólida carrera en los medios católicos internacionales. Hasta la fecha dirigía EWTN News, la mayor plataforma de noticias católica del planeta, donde se desempeñó como presidenta y directora de operaciones. Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias Políticas de la Florida International University y una maestría en la George Washington University.

Inició su trayectoria profesional en el Becket Fund, organización que defiende la libertad religiosa ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y luego pasó a integrar la dirección de la cadena de televisión EWTN, donde ganó reconocimiento por su capacidad para gestionar contenidos de alcance global. Al aceptar el nombramiento, Alvarado declaró que, aunque la designación le llegó de manera inesperada, la recibe con el sincero deseo de servir al Santo Padre al inicio de su pontificado.

Agradeció el trabajo de su predecesor y manifestó su intención de continuar la labor, tradicionalmente reservada a cardenales y altos cargos eclesiásticos, con amistad y esperanza. Su nombramiento se inscribe dentro de una tendencia de mayor presencia femenina en la Curia: bajo el pontificado de Francisco, la proporción de mujeres entre los casi 4.000 empleados de la Santa Sede ha pasado del 19 % al 24 %, y ya representan alrededor del 26 % del personal.

Otros hitos recientes incluyen la dirección de los Museos Vaticanos por Barbara Jatta, la presidencia de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano a cargo de la religiosa Raffaella Petrini y la secretaría del dicasterio de Alessandra Smerilli, también mujer. El trasfondo de Alvarado en EWTN, cadena que en ocasiones adoptó posturas críticas frente al pontificado de Francisco, otorga a su designación una dimensión particular.

El Papa Francisco, durante un encuentro privado con jesuitas en Eslovaquia, había expresado su preocupación por la falta de diálogo con algunos medios católicos, lo que sugiere que la elección de una comunicadora con amplia experiencia internacional busca reforzar la cohesión y la transformación de la comunicación vaticana en esta nueva etapa del pontificado. Con su llegada, León XIV apuesta por una gestión que combine la experiencia mediática con la apertura a nuevas voces, consolidando una agenda de comunicación más inclusiva y efectiva que responda a los desafíos del mundo contemporáneo





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