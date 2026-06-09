Moody's prevé que la crisis de gas y la inestabilidad financiera del sector energético colombiano se prolongará hasta 2027

La agencia de calificación Moody's advierte que la combinación de incertidumbre regulatoria, déficit estructural de gas, atrasos de pagos y la amenaza de El Niño mantendrá la crisis de suministro y la presión financiera en la cadena energética de Colombia al menos hasta el primer semestre de 2027.

Moody's advierte que la crisis financiera y la escasez de suministro de gas en el sector energético colombiano se prolongará más allá de lo inicialmente previsto, extendiéndose al menos hasta el primer semestre de 2027.

La agencia atribuye esta tendencia a la combinación de varios factores estructurales, entre los que destacan la incertidumbre regulatoria, un déficit estructural de gas, atrasos acumulados en los pagos del gobierno y del sector regulado, y la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño en la segunda mitad de 2026. Estos elementos inciden directamente sobre la previsibilidad de los flujos de caja y aumentan de forma sostenida la necesidad de liquidez en todas las empresas que forman parte de la cadena de generación, transporte y distribución de energía y gas en el país.

Según el informe de Moody's, la brecha entre la oferta y la demanda de gas natural podría oscilar entre el 20 % y el 39 % de la demanda interna este año, ampliándose progresivamente hasta 2029. La caída sostenida de las reservas probadas, que en 2024 alcanzaron un nivel equivalente a apenas 5,9 años de suministro a las tasas actuales de producción, y la reducción de la producción a 695 millones de pies cúbicos estándar por día en febrero de 2026 - el nivel más bajo registrado para ese mes - obligan a Colombia a depender cada vez más del gas natural licuado (GNL) importado.

La participación del GNL en el suministro total ha pasado de menos del 3 % antes de 2023 a cerca del 10 % en la actualidad, mientras que alrededor del 28 % de la demanda interna carecía de contratos firmes de suministro en abril de 2026. Estas limitaciones estructurales se reflejan además en la renovación de cerca del 30 % de los contratos que vencían, lo que evidencia la dificultad del mercado para asegurar abastecimiento estable.

El problema de suministro se acompaña de un deterioro financiero que afecta a toda la cadena energética. Los atrasos acumulados en el pago de subsidios de energía y gas, cuentas por cobrar vinculadas a la opción tarifaria, facturas impagas del sector público y obligaciones relacionadas con la empresa Air‑e, suman un monto considerable a marzo de 2026. Varios operadores han tenido que recurrir a endeudamiento adicional para cubrir los faltantes de caja provocados por estos retrasos.

En el caso de Air‑e, empresa intervenida que atiende a unos 1,3 millones de usuarios y representa el 11,4 % de la demanda nacional de electricidad, los pasivos totales y las obligaciones pendientes con el mercado mayorista rondan los 2,2 billones de pesos. Un aumento de los impagos en una sola compañía podría desencadenar un efecto dominó que impactaría a otros actores de la cadena, especialmente si se combina con un escenario de mayor estrés operativo.

Otro factor crítico señalado por Moody's es la posible aparición de un fenómeno de El Niño fuerte en la segunda mitad de 2026. La energía hidroeléctrica, que constituye cerca del 63 % de la capacidad instalada del país, se vería vulnerada por la reducción de las lluvias, obligando al sistema a depender en mayor medida de plantas térmicas que emplean gas natural y combustibles más costosos.

Con la disponibilidad de gas ya limitada y los costos energéticos en alza, la generación térmica tendría que incrementarse significativamente para cubrir la demanda, lo que aumentaría la presión económica sobre los operadores. Al 24 de mayo, los niveles de los embalses ya mostraban señales de estrechez, lo que refuerza la preocupación de la agencia.

En conclusión, Moody's sostiene que la presión sobre las empresas de energía y gas continuará durante los próximos meses y, probablemente, se extenderá al menos hasta el primer semestre de 2027, mientras persistan las dificultades estructurales que afectan la oferta energética y la estabilidad financiera del sector. La agencia recomienda una vigilancia estrecha de los indicadores de liquidez, la evolución de los contratos de suministro y la intensidad del fenómeno de El Niño, como elementos claves para mitigar el riesgo sistémico que se cierne sobre el mercado energético colombiano





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