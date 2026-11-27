La propuesta de matrimonio del guitarrista de Morat, Juan Pablo Isaza, a la creadora gastronómica Juliana Cisneros fue revelada por la hermana de ella en redes sociales con fotos del momento.

El guitarrista y vocalista de la agrupación musical colombiana Morat, Juan Pablo Isaza, y la creadora de contenido gastronómico Juliana Cisneros, oficializaron su compromiso matrimonial. La revelación pública de la noticia llegó a través de las redes sociales, específicamente por medio de las publicaciones que su futura cuñada, Camila Cisneros, compartió con sus seguidores.

Detalles de la propuesta al aire libre

La escena de la pedida de mano se desarrolló en un entorno exterior, donde se dispusieron velas dentro de recipientes de cristal junto con arreglos florales de follaje y flores blancas. Las fotografías muestran a Isaza arrodillado frente a Juliana, quien reaccionó llevando las manos a su boca ante la presentación del anillo. La secuencia visual incluye momentos de la pareja besándose y abrazándose después de la propuesta, y en una de las tomas se puede distinguir claramente la joya en la mano izquierda de la joven.

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Reacción y secreto de la familia Cisneros

Camila Cisneros acompañó las imágenes con mensajes que revelaron la emoción provocada por el anuncio y la dificultad de mantener el suceso en secreto. La influencer venezolana escribió que llevaba guardando este secreto desde septiembre. En otra publicación, se refirió a su hermana como su persona favorita y celebró que ella se casaría con el hombre que considera el amor de su vida, indicando que no paraba de llorar de la emoción.

Reacciones del público y canciones de Morat

El compromiso generó una amplia respuesta entre los seguidores de la agrupación Morat. Muchos de ellos compartieron fotografías y videos de la pareja acompañados de la canción Mi vida entera. Los integrantes de la banda han mencionado en distintas ocasiones que esta composición podría ser un tema dedicado al amor de sus vidas, lo cual reforzó la conexión emocional con el momento anunciado.

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Ubicación y agenda musical en México y Venezuela

La publicación de las fotografías coincidió con la estancia de la pareja en México, país donde Morat cumple compromisos musicales dentro de su gira. La banda se presentó el pasado 25 de noviembre en Mérida, Yucatán, ciudad donde Juliana también ha publicado contenido relacionado con su trabajo en gastronomía y clases de cocina. La agenda de la agrupación continuará en México hasta el 6 de diciembre.

Próximas presentaciones y contexto de la pareja

Después de finalizar sus fechas en México, los integrantes de Morat viajarán a Caracas, Venezuela. Allí están previstas dos presentaciones para el 12 y el 13 de diciembre, que corresponde a la ciudad de nacimiento de Juliana. Aunque la relación de Isaza y Cisneros ha tenido momentos visibles, la pareja ha procurado mantener los detalles de su vida sentimental en privado. Isaza comparte la banda con los miembros Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, y ha participado activamente en su recorrido internacional como guitarrista y compositor.