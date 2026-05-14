Moratalla a Petro: La entonces Ministra de Justicia advertía riesgos de beneficiar a cabecillas criminales en diálogos con el Gobierno

La comunicación dirigida al entonces jefe del Ejecutivo advirtió sobre los riesgos inherentes en otorgar beneficios a miembros de grupos criminales que formaban parte de diálogos con el Estado, señalando que los beneficios podrían debilitar las estructuras ya desmanteladas y permitir que líderes delincuenciales recomenzaran sus actividades desde la cárcel. Además, advirtió sobre la posibilidad de escapar a los controles y las restricciones impuestas por la ley a los privados de libertad en los centros penitenciarios.

Un documento revela que la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le advirtió al Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre los riesgos de otorgar beneficios a cabecillas criminales que participaban en procesos de diálogo con el Estado.

La comunicación, enviada en marzo de 2025, contenía observaciones al proyecto de Ley 388 de febrero de ese mismo año, iniciativa que buscaba crear un marco jurídico para negociar con grupos criminales sin origen político dentro de la política de paz total. En el documento, el Ministerio de Justicia respaldaba las mesas de diálogo como mecanismo para avanzar hacia la paz, pero advertía que era necesario reglamentarlas claramente para definir obligaciones y mecanismos de verificación de los acuerdos, en línea con lo establecido por la Corte Constitucional.

"Es fundamental mencionar que debe ser reglamentado, para determinar claramente las obligaciones y la verificación del cumplimiento de los acuerdos logrados en estas mesas de diálogo, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 523 de 2023", dice el texto. Peticiones de cabecillas presos La entonces ministra también señaló además que algunas solicitudes hechas por cabecillas presos podían resultar contraproducentes para la seguridad y el control carcelario.

Aunque no especificaba quiénes, ni en qué lugares, lo advertido en el documento coincide con lo que pasó un año después. Una fiesta no autorizada por parte de los cabecillas de combos delincuenciales de Medellín que estaban presos en la cárcel de Itagüí, quienes participaron en diálogos e incluso en un evento con el presidente y organizaron una fiesta no autorizada con cantantes vallenatos en el centro carcelario.

Según el texto, existía preocupación porque ciertos beneficios terminaran fortaleciendo estructuras criminales que ya habían sido desmanteladas, permitiendo que líderes delincuenciales concentraran nuevamente potencia o establecieran alianzas desde prisión. Buitrago también le informó al presidente que algunos privados de la libertad buscaban evadir los controles penitenciarios y las restricciones sobre elementos prohibidos dentro de los centros carcelarios.

Por esa razón, aseguró que impartió instrucciones para mantener estrictos controles de registro, vigilancia y búsqueda de objetos prohibidos, con el objetivo de evitar "que se puedan ingresar y mantener elementos prohibidos y de riesgo para la vida e integridad de todos los privados de la libertad"





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