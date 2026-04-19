Moreno advierte sobre crisis ética y electoral en Colombia: la izquierda falló y la alternativa podría ser peor

El expresidente del BID, Luis Alberto Moreno, lanza una dura crítica al gobierno actual, señalando un aumento de la corrupción y la prostitución del servicio público. Advierte sobre los riesgos de la próxima elección presidencial en 2026, particularmente si Iván Cepeda llega a la Casa de Nariño, a quien describe como un peligroso marxista leninista con fanatismo ideológico. Moreno detalla una crisis fiscal, inflacionaria, de seguridad y ética que enfrentará el próximo mandatario.

Luis Alberto Moreno , una figura prominente en la diplomacia internacional y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), ha presentado un diagnóstico sombrío y contundente sobre la situación económica y política de Colombia , así como sobre los peligros que acechan en el horizonte electoral de 2026.

En una entrevista concedida a Ricardo Ávila para la edición dominical de EL TIEMPO, Moreno, con un palpable sentido de urgencia, alertó que el país se encuentra inmerso en una crisis institucional y ética que ha carcomido los cimientos mismos de la administración pública. Según la perspectiva del exdiplomático, la promesa de cambio que acompañó la llegada del actual gobierno no solo ha quedado incumplida, sino que ha exacerbado vicios históricos profundamente arraigados. La corrupción, según sus severas palabras, se encuentra disparada y el servicio público ha sido denigrado hasta su prostitución. Moreno señaló que el idealismo que caracterizó inicialmente a la izquierda ha sido sustituido por un cinismo administrativo, donde los intereses particulares prevalecen de manera descarada sobre el bienestar colectivo. El exdirigente del BID hizo una comparación particularmente crítica entre la gestión del actual mandatario, Gustavo Petro, y la posibilidad de que Iván Cepeda asuma la presidencia. Su análisis sugiere que, si bien Petro ha exhibido un talante radical, su limitada capacidad de ejecución ha actuado como una barrera involuntaria a males mayores. Sin embargo, Moreno percibe en Cepeda un desafío considerablemente mayor, debido a su marcada disciplina y a su rigidez ideológica. “Lo único que nos salvó es que trabaja poco, es disperso y sus delirios de grandeza lo llevaron a gobernar desde lejos... Pero con Iván Cepeda eso no pasaría. Es un marxista leninista que habla suave, pero lo que le falta en oratoria, le sobra en rigidez y fanatismo”, afirmó Moreno con vehemencia. El expresidente del BID reiteró que la promesa de cambio que se le vendió al país no se materializó: “La corrupción está disparada y el servicio público se ha prostituido. En el Gobierno actual se cuentan con los dedos de una mano los que están ahí por convicción. La mayoría está por interés más individual que colectivo. Muchos apelan al cinismo, otros cierran los ojos y los demás se escudan en que las peores prácticas que salen a la luz son como las de siempre”. En este sentido, Moreno enfatiza: “A los ciudadanos nos vendieron la idea de que la izquierda acabaría con las costumbres abominables que se volvieron paisaje, pero los de ahora fueron mucho más lejos y son unos desvergonzados. Acabar con la podredumbre tiene que ser una prioridad, no un discurso.” El panorama que heredará el próximo presidente a partir de agosto de 2026 es, en la opinión de Moreno, francamente “espantoso”. El análisis presentado en el artículo desgrana cuatro frentes críticos que demandarán la aplicación inmediata de medidas de choque contundentes. En primer lugar, se destaca una crisis fiscal y de confianza, evidenciada por el hecho de que Colombia está obligada a pagar tasas de interés por su deuda considerablemente más elevadas que las de sus pares regionales, una consecuencia directa de la desconfianza generada en la política económica del país. En segundo término, la inflación desbocada se presenta como un fenómeno en constante alza que impacta de manera desproporcionada el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población. El tercer frente crítico aborda la seguridad, la cual se encuentra en cuidados intensivos, con un aumento alarmante en las cifras de secuestros y masacres que representan un retroceso de décadas en los esfuerzos por mantener el control territorial. Finalmente, la degradación ética se erige como el cuarto pilar de esta crisis, manifestada en una burocracia que, según las contundentes declaraciones de Moreno, ha perdido toda convicción y se ha entregado a prácticas abiertamente “desvergonzadas”. A pesar de que el panorama electoral para 2026 se vislumbra abarrotado de contendientes, Moreno hace un llamado ferviente a la ciudadanía para que oriente su voto hacia candidatos que demuestren no solo carácter, sino también la capacidad innata para tomar decisiones complejas y a menudo impopulares, alejándose de las trampas del populismo. “Recuperar el terreno perdido, sin plata, será muy complicado”, advirtió el exdiplomático, recurriendo a la célebre frase de Winston Churchill para ilustrar la magnitud del sacrificio que aguardará a la nación en su intento por revertir el actual estado de deterioro. Para Luis Alberto Moreno, la prioridad absoluta e innegociable del futuro gobierno colombiano no debe ser la retórica vacía ni el discurso grandilocuente, sino una acción decidida y frontal orientada a “acabar con la podredumbre” que hoy asfixia mortalmente al Estado colombiano





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