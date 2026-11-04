Mosquitos Culex en Barranquilla: Salud interviene más de 15.230 viviendas

La proliferación de mosquitos Culex en Barranquilla preocupa a vecinos y comerciantes. La Secretaría de Salud ejecuta intervenciones en más de 15.230 hogares para controlar la situación.

Los habitantes de Barranquilla han expresado su creciente preocupación por la intensa presencia de mosquitos en sus hogares y negocios durante las últimas semanas. Esta proliferación ha generado molestias significativas, especialmente en zonas cercanas al Río Magdalena, donde se concentra una mayor cantidad de estos insectos.

Proliferación de Mosquitos Culex en Barranquilla

El infectólogo Jesús Tapia García identificó que el aumento observado corresponde principalmente a mosquitos del género Culex. Estos insectos suelen habitar en zonas cenagosas y áreas adyacentes a cuerpos de agua, lo cual explica su abundancia en la capital atlántica debido a la proximidad con el Río Magdalena y la Isla Salamanca.

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Tapia García enfatizó la importancia de distinguir claramente esta especie del Aedes aegypti, el vector principal de enfermedades como el dengue. Aunque ambos son vectores comunes, presentan características biológicas y hábitos de reproducción distintos que requieren estrategias de control específicas para cada tipo.

Molestias Ciudadanas y Acciones Preventivas

Marly Amor, residente del barrio Recreo, recordó que hace décadas se realizaban jornadas de fumigación efectivas en diversos sectores de la ciudad. Considera necesario retomar estas intervenciones y reforzar las acciones de prevención, particularmente en lugares como el Gran Malecón, donde la concentración de insectos es más notable.

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Por su parte, Edinson Ayala, comerciante del barrio San Felipe, describió medidas desesperadas para proteger su establecimiento. Ha recurrido a la quema de cartones de huevos para ahuyentar a los mosquitos, indicando que otros ciudadanos también han incrementado la compra de productos domésticos para combatir la proliferación en sus residencias.

Intervención de la Secretaría de Salud

Frente a estas inquietudes, la Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla informó que ha iniciado intervenciones en más de 15.230 viviendas. Estas acciones incluyen actividades de educación, prevención y sensibilización dirigidas directamente a las familias afectadas por la situación.

La entidad detalló que, además de las jornadas de fumigación tradicionales, se están desarrollando tratamientos y acciones de inspección casa a casa. El objetivo principal es disminuir los focos de reproducción y fomentar prácticas de autocuidado entre la ciudadanía para reducir la incidencia de estas molestias.