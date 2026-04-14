Motociclista atropella a niña de 7 años en Santa Marta y huye: la comunidad exige justicia

Un video captó el momento en que una niña de 7 años fue atropellada por una motocicleta en el centro de Santa Marta. El conductor huyó del lugar, abandonando su vehículo. La comunidad exige justicia y medidas para prevenir futuros accidentes.

Un incidente que ha provocado gran indignación fue capturado en video en el corazón de Santa Marta , donde la irresponsabilidad de un motociclista en una vía peatonal exclusiva resultó en un accidente. Este lamentable suceso tuvo lugar en el sector de San Andresito, en el centro histórico de la ciudad, cuando una niña de 7 años fue atropellada por una motocicleta que, de manera imprudente, transitaba por un área destinada únicamente para el desplazamiento de peatones. El impacto, que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, ha generado una fuerte reacción de condena por parte de la comunidad. Las imágenes del video, ampliamente difundidas en redes sociales y medios de comunicación, muestran claramente la secuencia de los hechos. La menor, acompañada por un adulto, camina con tranquilidad, disfrutando del entorno y, en un gesto de inocencia infantil, se dispone a cruzar la vía. En ese instante, la motocicleta, a una velocidad no especificada pero claramente inadecuada para la zona, impacta contra la niña , derribándola.

El motociclista, tras la colisión, cae aparatosa, pero se levanta casi de inmediato y se acerca a ver lo ocurrido, mostrando una aparente sorpresa. Sin embargo, su reacción posterior es lo que ha generado mayor controversia y rechazo. Mientras tanto, las personas que presenciaron el accidente reaccionaron con rapidez y solidaridad. Algunos corrieron a auxiliar a la menor, que quedó tendida en el suelo, visiblemente afectada por el golpe. Otros, indignados, increparon al conductor, recriminándole su imprudencia y exigiendo explicaciones. En medio de la tensión y el caos generado por el incidente, el motociclista, en un acto de cobardía y evasión de responsabilidades, decide huir del lugar. Abandonó la motocicleta en el sitio, presumiblemente para evitar ser identificado y aprehendido por las autoridades. Este comportamiento ha sido calificado como inaceptable y ha agravado la indignación de la comunidad, que exige que se haga justicia y que el responsable sea castigado severamente por sus actos. La policía ya se encuentra investigando el caso, buscando al conductor y recopilando pruebas para determinar las circunstancias exactas del accidente y las sanciones que corresponden.

El abandono de la escena y la huida del motociclista han encendido un debate sobre la seguridad vial en Santa Marta y la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger a los peatones, especialmente en zonas de alta afluencia como el centro histórico. Las autoridades locales han sido criticadas por la falta de control y vigilancia en estas áreas, lo que permite que este tipo de incidentes ocurran con relativa frecuencia. La comunidad exige mayor presencia policial, la instalación de señales claras y disuasorias, y la aplicación rigurosa de las leyes de tránsito. Además, se ha puesto de manifiesto la importancia de educar a la población sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito y la necesidad de conducir con prudencia y responsabilidad, especialmente en áreas donde los peatones son vulnerables. El incidente ha servido como un recordatorio doloroso de las consecuencias que puede tener la imprudencia en las vías y la necesidad de tomar medidas urgentes para prevenir futuros accidentes y proteger la vida de los ciudadanos. La comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad y que se haga justicia, enviando un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada.





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Santa Marta Accidente Motocicleta Atropello Niña Huida Seguridad Vial Justicia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Motociclista y su acompañante murieron en vía Medellín–Manizales por caída de rocasDOLAR

Read more »

Gobierno protege la Sierra Nevada de Santa Marta: un millón de hectáreas en reserva ambientalEl gobierno colombiano, a través del Ministerio de Ambiente, establece una protección temporal para los recursos renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta, reconociendo su importancia ecológica y cultural para las comunidades indígenas y el país. Esta reserva, que abarca casi un millón de hectáreas, busca salvaguardar uno de los ecosistemas más biodiversos y asegurar la seguridad hídrica de la región.

Read more »

Grave accidente en vía Funza - Mosquera deja un motociclista muertoBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

La Armada intensifica la búsqueda de un pescador desaparecido en Santa MartaEl hombre de 47 años se habría lanzado al mar ante el inminente riesgo de colisión entre embarcaciones.

Read more »

Estos son los 9 hombres de confianza de Naín abatidos por el Ejército en La GuajiraDe los nueve dados de baja, seis ya fueron identificados en Medicina Legal, en Santa Marta.

Read more »

Golpe a red de extorsión: capturan a 11 presuntos integrantes de la ACSNEl operativo se desarrolló en Valledupar y otras ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Bogotá.

Read more »