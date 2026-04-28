Motociclista fallece tras ser arrollado por un bus de Transcaribe en Cartagena

Un mototaxista perdió la vida al ser atropellado por un vehículo de transporte masivo en la Avenida del Consulado, en el barrio Zaragocilla. Testigos indican que su pasajero, un vigilante, logró salvarse al lanzarse de la moto antes del impacto.

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este martes, 28 de abril, en la Avenida del Consulado, entre el Colegio Comfenalco y el cruce hacia el Hospital Universitario del Caribe, en el barrio Zaragocilla.

Según los testimonios de los residentes de la zona, el siniestro se produjo alrededor de las 7:00 a. m. , cuando un motociclista, al parecer un mototaxista, fue arrollado por un bus de Transcaribe. El conductor de la moto, que se desplazaba en una Hero Eco Deluxe de color rojo y placa NQY-75B, perdió la vida en el lugar de los hechos.

Testigos del accidente afirmaron que el motociclista llevaba como pasajero a un vigilante, quien logró salvar su vida al lanzarse de la moto momentos antes del impacto con el vehículo de transporte masivo. Algunas versiones sugieren que el conductor de la moto también podría ser un vigilante, aunque esto aún no ha sido confirmado por las autoridades. El cuerpo del motociclista quedó junto a su moto, a pocos metros de la parte trasera del bus de Transcaribe.

Los vecinos del sector relataron que el bus pasó por encima del motociclista, dejando un escenario de dolor y consternación. Las autoridades correspondientes ya se encuentran en el lugar para realizar las investigaciones pertinentes y determinar las causas exactas del accidente. Mientras tanto, la comunidad expresa su solidaridad con los familiares y amigos del fallecido, así como su preocupación por la seguridad vial en la zona, que ha sido testigo de varios incidentes similares en los últimos meses.

La noticia sigue en desarrollo y se esperan más detalles en las próximas horas





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