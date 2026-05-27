Un motociclista grabó el momento en que una mujer sufrió un grave accidente en Bogotá al intentar adelantar un camión de basura.

Un motociclista grabó el momento en que una mujer sufrió un grave accidente en Bogotá al intentar adelantar un camión de basura . La víctima, que se desplazaba en motocicleta, sobrepasó inicialmente al hombre que grababa el recorrido y segundos después comenzó a desplazarse a alta velocidad por la vía.

El conductor del vehículo particular intentó reaccionar rápidamente para evitar el choque, pero el esfuerzo de ambos conductores no fue suficiente y la mujer salió expulsada de la motocicleta y cayó violentamente sobre la vía. En medio de la emergencia, el hombre que registró el accidente dejó su vehículo a un costado de la vía y corrió rápidamente para auxiliar a la mujer.

La gravedad del accidente ha generado preocupación entre la población y ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá





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