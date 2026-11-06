Mourinho defiende a Vinícius y respeta la decisión de Cristiano Ronaldo

José Mourinho aclara su postura sobre Cristiano Ronaldo y defiende a Vinícius ante la suspensión, mientras homenajea a Jesús de Miguel con un minuto de silencio.

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, se pronunció con claridad sobre dos asuntos cruciales que afectan directamente a su plantilla y al fútbol mundial. Durante su rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga contra el Valencia, el estratega portugués aclaró que la renuncia de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal no constituye el final de su trayectoria deportiva. Además, Mourinho mostró su respaldo incondicional al jugador Vinícius, quien deberá ausentarse del campo por cumplir una sanción.

La postura sobre Cristiano Ronaldo

José Mourinho declaró explícitamente que la decisión del astro luso de dejar la selección nacional no es una retirada definitiva porque Cristiano Ronaldo aún conserva objetivos claros para su carrera profesional. El entrenador enfatizó que esta decisión debe ser respetada por la opinión pública y la comunidad futbolística, tal como es obvio que ocurre en estos casos de alta jerarquía deportiva. Mourinho afirmó que Cristiano no ha terminado su carrera y que quien tenga conocimiento sobre el tema sabe que el futbolista tiene metas pendientes por cumplir.

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Defensa de Vinícius ante la sanción

Antes del partido contra el Valencia, en el que Vinícius seguirá cumpliendo su sanción de cuatro partidos de suspensión, Mourinho se posicionó públicamente como un defensor del jugador brasileño. El técnico explicó que un jugador malo siempre será considerado un jugador malo, pero un jugador muy bueno, incluso en sus momentos negativos, deja la puerta abierta para poder regresar a su situación normal de excelencia. Mourinho señaló que, aunque Vinícius se encuentra lejos de su mejor forma física y técnica, la estrategia para recuperar al mejor jugador implica seguir trabajando con todas las estrategias posibles a todos los niveles posibles.

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Homenaje a Jesús de Miguel

Sobre la reciente fallecimiento del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel, Mourinho expresó su opinión sobre la posible suspensión de la jornada de LaLiga. Consideró que quien debe opinar sobre este tema es aquella persona que conocía profundamente a Jesús, ya que solo su familia, amigos y compañeros pueden responder sobre lo que él habría querido. El técnico reconoció que, según la información que ha recibido, hay homenajes significativos que se celebrarán en todas las competiciones, algo que le parece altamente representativo del espíritu deportivo.

Detalles del protocolo de duelo

Se confirmó que los partidos de la jornada liguera guardarán un minuto de silencio como señal de respeto. En el minuto nueve, número que portaba De Miguel en su equipación, se pararán los encuentros con otro minuto de aplausos en homenaje al jugador. Mourinho aclaró que si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta directa, esa sería la situación ideal, pero al ser imposible, el respeto recae en el duelo de sus allegados. Finalizó indicando que el homenaje es para Jesús y debe ser transversal en todos los estadios del fútbol español.