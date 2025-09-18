Mourinho en Benfica: Revulsivo con miras a Europa

José Mourinho llega al Benfica para modernizar y revitalizar el proyecto tras la destitución de Bruno Lage. El técnico portugués busca recuperar el protagonismo europeo del club con un enfoque táctico que coloca a Richard Ríos como pieza clave.

La llegada de José Mourinho al banco del Benfica ha centrado las miradas del fútbol europeo. Tras su paso por equipos históricos como el Real Madrid, Chelsea, Inter y Porto, el entrenador portugués regresa a su país para liderar a las águilas.

La directiva tomó la decisión de nombrarlo después de la destitución de Bruno Lage, quien perdió su puesto tras la inesperada derrota ante Qarabag en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, un resultado que sacudió la confianza de la afición. \Señalaron fuentes cercanas a la entidad lisboeta que Mourinho vuelve al club con la intención de modernizar y revitalizar el proyecto. El contrato, vigente hasta 2027, también incluye cláusulas especiales que permitirían ajustar la relación al final de la temporada 2025-26 si ambas partes así lo acuerdan. Esta flexibilidad responde a la ambición del técnico por tener control sobre el rumbo del plantel. \El entrenador, que llega procedente del Fenerbahçe, ya apuesta por algunos cambios en lo que será el modelo de manejo de la plantilla. Esta orientación implica rediseñar las funciones de varios futbolistas y adaptar las sesiones a un ritmo más intenso, con miras a recuperar protagonismo en torneos internacionales. Dentro de esas modificaciones destaca un nombre que ilusiona a la hinchada colombiana: Richard Ríos. Mourinho ve en el mediocampista cafetero un potencial creativo que hasta ahora no se había explotado del todo. ‘La idea de Mou es utilizar a Ríos de una forma inteligente para convertirlo en un bastión de la mitad del campo”, comentaron analistas en Portugal. El desafío para el técnico será equilibrar libertad y disciplina en su nuevo esquema. El propio Ríos se ha caracterizado por su despliegue físico y su buena lectura defensiva, pero ahora deberá combinar esas virtudes con un aporte ofensivo sostenido. Mourinho pretende que sea un enlace entre medio campo y ataque, participe en transiciones rápidas y también intervenga en jugadas a balón parado, todo dentro de un sistema que exige precisión y compromiso colectivo. \Los hinchas del Benfica esperan que este viraje táctico marque un antes y un después en la temporada. El golpe anímico por la caída ante Qarabag obliga a reaccionar y la figura de Mourinho aparece como un revulsivo capaz de motivar a la plantilla. Si Richard Ríos logra consolidarse como ese “bastión de la mitad del campo” que imagina el técnico, el club lisboeta podría recuperar su identidad ofensiva y aspirar a objetivos mayores en el panorama europeo





Antena2RCN / 🏆 21. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Benfica José Mourinho Richard Ríos Champions League Fútbol Portugués

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Richard Ríos se queda sin técnico: Benfica no perdonó derrota en Champions ¿Llega Mourinho?El equipo portugués perdió en su casa 2-3 en el primer compromiso de la Liga de Campeones ante Qarabağ.

Leer más »

Benfica le hizo oferta a Mourinho y ya hubo respuestaEl entrenador portugués ya fue contactado por el equipo con el cual debutó en el banquillo.

Leer más »

Oficial: Mourinho es nuevo técnico de Richard Ríos en BenficaMourinho llega a las águilas en reemplazo de Bruno Lage

Leer más »

Mourinho, Benfica y Richard Ríos: séptimo colombiano que dirigirá The Special OneJosé Mourinho vuelve al Benfica tras 25 años y tendrá bajo su mando al séptimo futbolista colombiano de su carrera.

Leer más »

José Mourinho nombrado nuevo entrenador del BenficaEl equipo de Lisboa oficializó este jueves el regreso de José Mourinho, quien asumirá como nuevo entrenador del club 21 años después de su breve paso en el 2000. El técnico portugués, de 62 años, firmó hasta 2027 tras la destitución de Bruno Lage.

Leer más »

Benfica presentó a Mourinho como nuevo DT: ¿es el ideal para Ríos?El portugués vuelve a su país y el colombiano está a la expectativa.

Leer más »