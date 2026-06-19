Movilidad Bogotá: múltiples accidentes y pico y placa para este viernes 19 de junio

Resumen de los incidentes viales y las restricciones de tránsito en Bogotá este viernes 19 de junio de 2026, incluyendo volcamiento de camión, choques en varios puntos y la medida de pico y placa vigente.

Este viernes 19 de junio de 2026, la movilidad en Bogotá presentó varios incidentes viales que generaron congestionamiento en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los eventos más significativos fue el volcamiento de un camión cargado con cerveza en la avenida Cali con calle 26, en el sector de Engativá, lo que provocó un grave trancón en la avenida El Dorado (calle 26) en el sentido oriente-occidente.

Las autoridades de tránsito, incluido el Grupo Guía, asignaron una grúa para retirar el vehículo y lograron normalizar el paso vehicular en el transcurso de la mañana. Adicionalmente, se reportaron otros accidentes como la colisión entre un vehículo escolar y un bicitaxi en la avenida Suba con carrera 106B, donde una ambulancia y el Grupo Guía atendieron la emergencia.

También se registró un accidente entre un bus y un automóvil en la calle 170 con carrera 90, en Suba, con una unidad de tránsito asignada. En la localidad de Engativá, un tractocamión chocó con una camioneta en la calle 80 con carrera 94K, generando demoras que fueron mitigadas por el Grupo Guía.

En Santa Fe, un automóvil colisionó contra un poste en la avenida Mutis con carrera 45, mientras que en la diagonal 92 con transversal 17 se presentó un accidente vial con fatalidad, lo que ocasionó cierres y desvíos temporales, recomendándose rutas alternas por la Autopista Norte y la carrera 7. A pesar de estos eventos, las autoridades informaron que el ingreso a la ciudad por la Autopista Norte presentó alto flujo vehicular, con condiciones que fueron mejorando a flujo medio en algunos tramos.

Es importante recordar que este viernes aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los conductores que deseen eximirse de la restricción pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) según el calendario establecido.

La SDM y el Grupo Guía continúan monitoreando la red vial y realizando recorridos de verificación para agilizar el tráfico y atender cualquier novedad que se presente





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