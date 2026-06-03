Movilidad en Bogotá: Grave accidente y siniestros viales afectan el tráfico

La movilidad en Bogotá se vio afectada por varios incidentes viales el miércoles 03 de junio de 2026. Un grave accidente ocurrió en la avenida Mutis, y se reportaron varios siniestros viales en diferentes puntos de la ciudad.

La movilidad en Bogotá el miércoles 03 de junio de 2026 se vio afectada por varios incidentes viales. Un grave accidente ocurrió en la avenida Mutis, donde un carro terminó volcado.

Además, se reportaron varios siniestros viales en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo la Autopista Norte, la avenida El Dorado y la avenida Caracas. El tráfico se vio congestionado en varios puntos, lo que generó retrasos y represamientos para los conductores. El Grupo Guía y los Agentes Civiles trabajaron para agilizar el tráfico y mitigar la congestión. Es importante planear con anticipación sus desplazamientos y transitar con precaución en estos momentos





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