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Movilidad en Bogotá martes 19 de mayo: conozca acá el pico y placa después del plan éxodo tras lunes festivo

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Movilidad en Bogotá martes 19 de mayo: conozca acá el pico y placa después del plan éxodo tras lunes festivo
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📆5/19/2026 11:17 AM
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Siga minuto a minuto el 19 de mayo sobre la movilidad en Bogotá. Conozca cómo aplica la medida de pico y placa en Bogotá este martes 19 de mayo de 2026. Estos son los horarios de la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad, según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)...

Movilidad en Bogotá martes 19 de mayo: conozca acá el pico y placa después del plan éxodo tras lunes festivo | Sigan minuto a minuto el 19 de mayo sobre la movilidad en Bogotá.

Conozca cómo aplica la medida de pico y placa en Bogotá este martes 19 de mayo de 2026. Estos son los horarios de la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad, según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

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