Movilidad en Fiestas del Arriero 2026: Restricciones y Nuevos Rutas

La Alcaldía de Ciudad Bolívar activa protocolo de movilidad para las Fiestas del Arriero 2026. Conoce las restricciones viales, horarios prohibidos y cambios en rutas de transporte público.

La Alcaldía de Ciudad Bolívar ha oficializado un nuevo protocolo de movilidad para garantizar el orden durante la celebración de la versión 80 de las Fiestas del Arriero 2026. Estas medidas especiales obligan a residentes, transportadores y visitantes a ajustar sus desplazamientos en el área urbana del municipio entre el 11 y el 17 de noviembre. La normativa se fundamenta en la Resolución N.º 6603, expedida el 9 de noviembre de 2026, y busca facilitar el tránsito vehicular mientras se desarrollan los eventos festivos. La autoridad local implementa estas disposiciones para organizar el flujo de vehículos y prevenir congestiones durante la primera semana de las festividades.

Prohibición Total de Motocicletas Nocturnas

La medida más restrictiva implementada por la Alcaldía de Ciudad Bolívar consiste en la prohibición absoluta de circulación de motocicletas en el perímetro urbano. Esta restricción rige desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, aplicándose diariamente desde el miércoles 11 de noviembre hasta el martes 17 de noviembre de 2026. La norma afecta a todos los usuarios, incluyendo a profesionales del sector que dependen de estos vehículos para su sustento.

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Los mototaxistas y trabajadores del sector no están exentos de esta disposición general. Para poder desplazarse durante las horas prohibidas, estos profesionales deben tramitar una autorización especial mediante la presentación de una certificación que acredite su empresa o actividad laboral. El permiso debe portarse físicamente para ser exhibido ante cualquier fiscalización realizada por las autoridades de tránsito competentes. Esta exigencia busca equilibrar la necesidad operativa del gremio con la seguridad vial general del municipio.

Reubicación Estratégica de Rutas Cotracibol

La Cooperativa Cotracibol ha ajustado sus puntos de estacionamiento y recogida de pasajeros para alinearse con el nuevo esquema de movilidad. A partir del miércoles 11 de noviembre a las 4:00 de la tarde, las rutas hacia los sectores La Linda, Los Monos y Bolívar Arriba tendrán su nuevo punto de acopio en la calle 52, también conocida como calle Primera, ubicada específicamente entre las carreras 50 y 51.

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Las rutas con destino a Bolombolo mantendrán su paradero habitual en la carrera 49, situándose entre la calle 51 (calle Segunda) y la calle 52 (calle Primera). Por otro lado, los vehículos que operan en las líneas hacia San Bernardo de los Farallones y La Arboleda se ubicarán en la intersección de la calle 49 (calle Cuarta) con la carrera 47, dentro del sector de La Estación. Estas reubicaciones buscan optimizar el flujo vehicular en zonas tradicionalmente saturadas.

Restricciones de Estacionamiento y Sanciones

La Administración Municipal ha establecido una zona de prohibición estricta de estacionamiento en el perímetro urbano. Durante este periodo, no se permitirá la estada de ningún tipo de vehículo en las calles 48 (calle Quinta), 49 (calle Cuarta), 50 (calle Tercera), 51 (calle Segunda) y 52 (calle Primera), junto con sus carreras correspondientes desde La Estación hasta La Cumbre.

Esta restricción de aparcamiento estará vigente desde las 12:00 de la medianoche del miércoles 11 hasta las 11:59 de la noche del lunes 16 de noviembre. Los conductores que infrinjan esta norma deberán utilizar los parqueaderos públicos habilitados en el municipio. El incumplimiento acarreará sanciones económicas, inmovilización del vehículo y su traslado al Parqueadero Municipal. La autoridad local ha enfatizado que el cumplimiento es indispensable para el desarrollo seguro de las celebraciones.

Cierres Temporales y Recomendaciones Finales

Las autoridades advierten sobre la posibilidad de cierres temporales en vías específicas donde se realicen actividades especiales durante las fiestas. Los conductores deben permanecer atentos a las indicaciones directas de las fuerzas de tránsito y a los anuncios oficiales sobre cambios en el itinerario vehicular. La Alcaldía de Ciudad Bolívar invita a la población a planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos.

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Se exhorta a los habitantes y visitantes a respetar escrupulosamente las restricciones y utilizar exclusivamente los sitios autorizados de estacionamiento. El cumplimiento de estas normas es fundamental para garantizar la seguridad y el disfrute pleno de la versión 80 de las Fiestas del Arriero 2026. La cooperación ciudadana asegura el orden y la fluidez durante toda la duración del evento festivo.