Movilidad en Santander colapsada: Bloqueos viales y protestas por alzas catastrales

La movilidad en Bucaramanga y Santander se ve gravemente afectada por bloqueos viales y protestas. Los manifestantes protestan contra el aumento del impuesto predial y exigen diálogo con el gobierno. El aeropuerto Palonegro también se ve impactado.

Desde las primeras horas de la mañana, la movilidad en los principales corredores viales de Bucaramanga y del departamento de Santander se ha visto severamente afectada, experimentando una parálisis considerable. Diversas delegaciones civiles y gremiales, en señal de protesta, han tomado puntos neurálgicos de la malla vial, provocando un traumatismo que impacta significativamente no solo el transporte de carga y pasajeros, sino también la operación logística del aeropuerto Palonegro.

La situación más crítica se concentra en el municipio de Lebrija, donde habitantes de al menos 16 veredas han establecido un bloqueo total en la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja. Esta acción ha generado un impacto directo en el acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro, obligando a decenas de viajeros a realizar trasbordos laboriosos o emprender largas caminatas extenuantes para evitar perder sus compromisos aéreos programados. Vanguardia, en un esfuerzo por obtener información de primera mano, contactó a Edgar Uribe, quien declaró que las protestas, iniciadas desde las primeras horas de la jornada, han provocado que incluso los mototaxistas y los servicios de moto-carga aprovechen la situación, cobrando tarifas desorbitadas por el traslado hasta el aeropuerto, convirtiéndose en la única alternativa viable para acceder a la terminal aérea y asegurar la puntualidad de los vuelos. Adicionalmente, la congestión vehicular es más que evidente, con largas filas de vehículos que se extienden a lo largo de más de 2 kilómetros, evidenciando el caos y las dificultades que enfrentan los ciudadanos. Edgar Uribe, consciente de la situación, advierte a la población sobre la necesidad de extremar la precaución al transitar por las vías afectadas, especialmente debido a que un considerable número de personas se han visto obligadas a caminar largas distancias con el objetivo de llegar a tiempo y cumplir con sus compromisos de viaje. Para obtener más detalles sobre la situación y alternativas viales, se recomienda consultar la nota: Tome rutas alternas: Estos son los 8 puntos de Santander con posibles bloqueos por protesta contra alzas del predial.\El descontento, sin embargo, no se limita a un incidente aislado; por el contrario, la jornada de movilización se ha extendido con notable intensidad a otras localidades estratégicas de Santander. Ciudades como San Gil, Oiba, El Playón, Socorro, Tona, Sabana de Torres y el sector crucial del Páramo de Berlín se han unido a las protestas, amplificando el alcance y la resonancia de las demandas de los manifestantes. Asimismo, el panorama nacional refleja una situación similar de agitación y malestar, con reportes de concentraciones y manifestaciones en la estratégica vía Bogotá-La Calera, en Guaduas, y en otros departamentos clave como Antioquia, Casanare y Quindío. Esta expansión del movimiento de protesta demuestra la magnitud del problema y el creciente descontento de la población ante las medidas implementadas por las autoridades.\El origen de esta masiva protesta, que ha paralizado importantes vías y generado un clima de incertidumbre, se encuentra en las recientes actualizaciones catastrales impulsadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Según las denuncias y quejas de propietarios de predios rurales y líderes campesinos, la actualización catastral ha resultado en incrementos significativos del impuesto predial, que en algunos casos han alcanzado hasta un 300%. Esta cifra exorbitante y desproporcionada, según los manifestantes, no refleja la realidad económica del campo colombiano y representa una carga financiera insostenible para las familias. “Es un golpe directo a la economía de las familias rurales que ya vienen golpeadas por los altos costos de los insumos agrícolas y las dificultades del mercado”, manifestaron con firmeza algunos de los voceros de la protesta, exponiendo las graves consecuencias que estas medidas tienen en la vida diaria de los campesinos y sus familias. Los manifestantes, decididos a defender sus intereses y buscar una solución, han condicionado el levantamiento de los bloqueos y la normalización del tráfico a la pronta instalación de mesas de diálogo con el Gobierno Nacional y las autoridades locales, buscando así un espacio de negociación y acuerdo que ponga fin a esta problemática





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