Movilidad masiva en Bogotá: Terminal de Transporte prevé 190.000 viajeros en puente festivo y vacaciones

Durante el puente festivo del Sagrado Corazón y el inicio de las vacaciones de mitad de año, la Terminal de Transporte de Bogotá espera movilizar cerca de 190.000 viajeros. Sucederá entre el 12 y el 15 de junio con apoyo de 85 empresas transportadoras, coincidiendo con eventos como el Festival del Bambuco y la Feria Nacional de la Ganadería. El día de mayor afluencia será el sábado 13 con más de 63.000 viajeros. Las autoridades implementarán operativos de seguridad conjuntos.

La Terminal de Transporte de Bogotá se prepara para uno de los periodos de mayor movimiento del año, coincidiendo con el puente festivo del Sagrado Corazón y el inicio de las vacaciones de mitad de año.

Se proyecta movilizar aproximadamente 190.000 viajeros entre el 12 y el 15 de junio, con la participación de 85 empresas transportadoras. El sábado 13 de junio se espera el día de mayor afluencia, superando los 63.000 viajeros que saldrán desde las terminales Salitre, Norte y Sur. Este flujo elevado coincide con eventos nacionales importantes como el Festival del Bambuco en Neiva y la Feria Nacional de la Ganadería en Montería, además del receso académico estudiantil en múltiples regiones del país.

El gerente de la Terminal, Rafael González, instó a utilizar únicamente los puntos autorizados para garantizar desplazamientos seguros y recordó la habilitación del punto de embarque de Yomasa para viajes hacia los Llanos Orientales, con horarios especiales. Las autoridades implementarán operativos de control y vigilancia que incluirán verificación de antecedentes, revisión documental, inspecciones al servicio de transporte y monitoreo permanente en zonas operativas y de taxis.

Estas acciones se coordinarán de manera articulada con la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y entidades distritales para asegurar la seguridad de los pasajeros





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