La Secretaría de Movilidad de Medellín reporta restricciones en autopistas y avenidas del norte y sur este jueves 19 de noviembre. Conozca los puntos afectados y las rutas alternas recomendadas para evitar congestiones matutinas.

La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín emitió un reporte oficial este jueves 19 de noviembre sobre la situación del tráfico en la capital antioqueña. La entidad municipal confirmó la existencia de movilidad reducida en tres de las arterias viales más congestionadas de la ciudad durante las primeras horas de la mañana. Estos incidentes impactan significativamente la jornada de entrada y salida laboral de los ciudadanos que dependen de estas vías principales para su desplazamiento.

Reportes de siniestros y vehículos varados

El origen de la congestión vehicular se atribuye a incidentes menores ocurridos entre las 7:24 a. m. y las 7:48 a. m. según los registros de la autoridad de tránsito. En la Autopista Sur, específicamente en el tramo que pasa junto a la estación Carlos E. Restrepo por la calzada oriental, un vehículo varado generó un cuello de botella en el tráfico. La presencia de este carro detenido obligó a los conductores a realizar maniobras evasivas, lo que redujo considerablemente la velocidad de flujo en esa sección estratégica.

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Paralelamente, la Autopista Norte registró movilidad reducida a la altura de la sede de la propia Secretaría de Movilidad. Esta interrupción fue causada por un siniestro vial que afectó la calzada en ese sector, generando filas de vehículos que se extendieron hacia los accesos principales. En el sector suroriente, la avenida San Juan presentaba restricciones cerca del cruce con la carrera 59 debido a otro vehículo varado reportado a las 7:48 a. m.

Cierre en Patio Bonito por labores de mantenimiento

A los problemas de tránsito ocasionados por la vía pública, se suma una restricción administrativa impuesta por la Alcaldía de Medellín. La carrera 46, ubicada en el sector de Patio Bonito, se encuentra cerrada en sentido sur-norte entre las calles 9 y 10. Esta interrupción de la circulación fue programada para las 7:26 a. m. con el fin de permitir que los equipos de limpieza realicen labores de aseo urbano en la zona.

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El cierre de esta vía en particular afecta directamente a los residentes y comerciantes de Patio Bonito, quienes deben buscar alternativas para acceder a sus hogares o negocios. Los operativos de limpieza en la vía pública son una medida rutinaria que busca mantener la higiene de la ciudad, pero su ejecución durante horas pico obliga a los conductores a planificar sus recorridos con antelación para no quedar atrapados en el área de trabajo.

Recomendaciones oficiales para el tránsito matutino

La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín instó a todos los usuarios de la red vial a transitar con extrema precaución en los puntos donde se ha reportado la reducción de movilidad. La entidad destacó la importancia de que los conductores utilicen las vías alternas disponibles en el sector del cierre de la carrera 46 y en los tramos de las autopistas afectadas. Esta estrategia busca redistribuir el tráfico y evitar que la congestión se propague a otras calles secundarias del centro y la periferia.

Antes de iniciar cualquier viaje, la autoridad recomienda encarecidamente consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Mantenerse informado sobre el estado actualizado de las vías permite a los conductores planear sus recorridos con tiempo suficiente y tomar decisiones informadas sobre las mejores rutas para evitar las horas y los puntos de mayor saturación vehicular.