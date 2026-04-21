Movilización de Autoridades Indígenas en Bogotá y panorama de inseguridad nacional

Bogotá enfrenta posibles bloqueos por la llegada de comunidades indígenas de AISO, mientras el país reporta graves alertas de seguridad, amenazas a alcaldes y una preocupante cifra de líderes asesinados en 2026.

La ciudad de Bogotá se prepara para una jornada de alta movilidad y posibles complicaciones en el tránsito debido a la llegada masiva de integrantes de las Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO). Según la información oficial, el contingente de manifestantes cuenta con un despliegue logístico compuesto por veintidós chivas, seis camionetas y un camión de carga, vehículos que tienen programado transitar por arterias viales críticas de la capital colombiana.

El itinerario previsto establece que la movilización recorrerá tramos fundamentales como la Carrera 30 y la Calle 26, avanzando en sentido occidente-oriente con destino final hacia la Plaza Cultural La Santamaría. Las autoridades de tránsito han emitido una advertencia a la ciudadanía para que evite estas zonas y considere utilizar rutas alternas, tales como la Avenida Boyacá o la Avenida Ciudad de Cali, previendo que la magnitud de la caravana y la posterior caminata hacia la Plaza de Bolívar generen un impacto considerable en el flujo vehicular habitual del occidente y el centro de la ciudad. El propósito de esta movilización, según han expresado los líderes de AISO, responde a problemáticas estructurales que aquejan a sus comunidades. Entre las razones principales, los líderes destacan la profundización de la crisis humanitaria en sus territorios, donde denuncian un incremento sostenido de la violencia y la presencia intimidante de grupos armados ilegales que vulneran la tranquilidad y el bienestar de los resguardos indígenas. Asimismo, la movilización busca exigir respuestas concretas frente a lo que consideran el incumplimiento sistemático de las partidas presupuestales y los compromisos adquiridos dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Los voceros de las comunidades han sido enfáticos al señalar que su presencia en la capital es una medida necesaria ante la falta de canales efectivos de diálogo con el nivel central del Estado para resolver sus necesidades más urgentes de seguridad, infraestructura y justicia social. Más allá de este contexto de protesta social, el panorama nacional se encuentra marcado por diversas preocupaciones de seguridad y orden público. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo pública una grave denuncia sobre el aumento de las amenazas de muerte contra mandatarios locales en el país, solicitando una intervención prioritaria por parte del Gobierno Nacional. De igual forma, otras noticias han captado la atención de la opinión pública, como el caso de una mujer embarazada en La Guajira que fue víctima de un intento de asesinato tras una polémica por un video íntimo falsificado con inteligencia artificial, así como la delicada situación de los ciudadanos colombianos heridos en un tiroteo en Teotihuacán, México. A estas preocupaciones se suman temas legislativos y de salud, como la propuesta de ampliar la licencia de maternidad en Colombia y la citación que el Ministro de Salud debe atender ante la Comisión de Acusaciones bajo advertencia de conducción por parte de la fuerza pública. Finalmente, la Defensoría del Pueblo reportó la alarmante cifra de 34 líderes sociales asesinados en lo que va de 2026, lo cual subraya la crítica situación de derechos humanos que enfrenta el país y que mantiene en vilo tanto a las organizaciones civiles como a la clase política en medio de la carrera presidencial





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