Lunes 23 de noviembre en Bogotá: camioneros y motociclistas protestan contra 7,5 millones de multas cuestionadas. Revisión de SIMIT y contratos por $45.821 millones son el foco.

El lunes 23 de noviembre, la capital colombiana será escenario de una masiva protesta organizada por diversos gremios del sector transporte. Camioneros, motociclistas, taxistas, conductores de aplicaciones, mensajeros y transportadores de carga se unen para marchar contra lo que consideran un sistema de fotomultas defectuoso. Los convocantes exigen una revisión urgente de 7,5 millones de comparendos emitidos entre 2018 y 2024, alegando graves irregularidades en su aplicación y cumplimiento legal.

Movilización pacífica en Chapinero

La jornada comenzará puntualmente a las 12:00 del mediodía en el Parque de los Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero. Desde este punto de encuentro, la caravana avanzará por la carrera Séptima hasta llegar a la sede de la Federación Colombiana de Municipios, situada en la intersección de la carrera Séptima con la calle 74. Los participantes realizarán un plantón en esta institución, que administra el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Also read El chavismo y la oposición venezolana prevén concluir este lunes la cuarta ronda de diálogo

El recorrido específico comprende el corredor de la carrera Séptima entre las calles 59A y 74B. Debido a esta concentración, se prevé un impacto significativo en la movilidad urbana durante el desarrollo de la jornada, afectando principalmente a los vehículos y transeúntes que transiten por ese sector de la capital. La Asociación Colombiana de Camioneros y otras organizaciones del sector respaldan esta convocatoria, asegurando que la marcha será exclusivamente pacífica.

7,5 millones de comparendos cuestionados

El núcleo de la protesta radica en la validación técnica y jurídica de millones de infracciones viales. Los organizadores argumentan que estos documentos fueron impuestos sin cumplir con todos los requisitos legales establecidos. Ricardo Andrés Ruge Cabrera, abogado que representa a más de 1.000 ciudadanos afectados, detalló que la intención es tumbar la injusticia percibida en el sistema de sanciones. El profesional confirmó una participación inicial de 3.000 personas, pero anticipa que la cifra final será considerablemente mayor.

Advertisement

Las exigencias principales incluyen la eliminación de las sanciones no conformes de las bases de datos oficiales. Asimismo, solicitan la suspensión inmediata de los cobros correspondientes a estos casos. Para aquellos contribuyentes que ya hayan pagado multas que eventualmente sean declaradas inválidas, los manifestantes piden la devolución total del dinero ingresado al erario público.

Revisión del Ministerio de Transporte y cifras

La controversia se intensifica con una revisión administrativa anunciada conjuntamente por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte sobre los comparendos impuestos por 37 organismos de tránsito a nivel nacional. Según datos reportados por el Gobierno, existen 5.832.906 sanciones pendientes de pago que deben ser revocadas de oficio. A esta cifra se suman otras 1.582.398 multas que ya fueron pagadas por los usuarios.

El monto recaudado por estas últimas infracciones cuestionadas supera los 1,05 billones de pesos. Estas cifras exponen la magnitud del problema y refuerzan los argumentos de los convocantes sobre la necesidad de auditar el funcionamiento de los sistemas de fotodetección y verificar el cumplimiento estricto de las condiciones exigidas para imponer este tipo de sanciones en el país.

Denuncia por contratos tecnológicos cuestionados

Paralelamente a la protesta vial, se ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Ricardo Andrés Ruge solicitó investigar presuntas irregularidades en contratos tecnológicos celebrados entre la Federación Colombiana de Municipios y la empresa DICITEC S.E.M. S.A.S. Los acuerdos bajo escrutinio ascienden a cerca de $45.821 millones, una suma considerable que ha generado preocupación pública.

Advertisement

La investigación pretende examinar detalladamente las condiciones de contratación, posibles conflictos de intereses y la gestión de subcontrataciones. Además, se analizará el manejo de los recursos financieros relacionados con el sistema SIMIT. Este conjunto de eventos sitúa a la gestión de las multas de tránsito en el centro del debate político y legal en Colombia, con implicaciones directas para la seguridad jurídica de los conductores y la integridad de las entidades administrativas involucradas.