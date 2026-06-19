Movilización en el Magdalena Medio rechaza proyectos de fracking y defiende el agua y la vida

Organizaciones sociales, ambientales y de pescadores realizaron una caravana fluvial y una marcha terrestre en Puerto Wilches, Santander, para manifestar su oposición a los proyectos de fracturación hidráulica en la región. Los participantes advierten sobre los riesgos que esta técnica representa para el agua, los ecosistemas y las actividades económicas tradicionales.

El Magdalena Medio se convirtió en el escenario de una significativa manifestación en la que organizaciones sociales, ambientales y de pescadores expresaron su contundente rechazo a los proyectos de fracturación hidráulica.

La movilización, que tuvo lugar en Puerto Wilches, Santander, combinó una caravana fluvial por el río Magdalena con una marcha terrestre por las calles de la localidad. Los asistentes, provenientes de diversos municipios de la región, portaron pancartas y banderas con mensajes en defensa del agua, la biodiversidad y los ecosistemas que consideran gravemente amenazados por esta técnica de extracción de hidrocarburos.

El foco de la protesta se centró en la posible implementación de pilotos de fracking en territorio que alberga valiosos recursos hídricos como la Ciénaga de Paredes y la dependencia económica de cientos de familias dedicadas a la pesca, la agricultura y otras labores vinculadas a la naturaleza. El mensaje de los manifestantes fue unánime: la técnica representa un riesgo indebido para la vida y el futuro de la región.

Líderes ambientales y voceros comunitarios utilizaron la jornada para visibilizar las amenazas, argumentando que, aunque existe una moratoria política que ha impedido el avance de estos proyectos, esta se sustenta en una voluntad gubernamental cambiante. Por ello, exigen una prohibición definitiva. Entre los testimonios, Michel Rangel, del colectivo AguaWill, expresó el temor de la comunidad ante la posibilidad de que se reabra el debate y se permita una práctica que consideran traerá "muerte a nuestros ríos y ciénagas".

Por su parte, Oscar Sampayo, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, detalló que la preocupación abarca municipios como Barrancabermeja, Cantagallo y Puerto Wilches, zonas con presencia de roca generadora. Erick Yesid Payares, presidente de la Asociación Agropecuaria de Puerto Wilches, resumió la esencia del conflicto con una frase contundente: "Los campesinos de Puerto Wilches comemos pescado y queso, no comemos petróleo".

La movilización no solo consistió en el acto de protesta, sino que también incluyó actos culturales e intervenciones ciudadanas en el parque principal, consolidándose como un espacio de pedagogía comunitaria. Las organizaciones reafirmaron que mantendrán estas acciones de movilización y difusión para informar a la ciudadanía sobre los impactos que, a su juicio, podría generar el desarrollo de proyectos de fracking, buscando generar conciencia y presión política para blindar al Magdalena Medio de esta actividad





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