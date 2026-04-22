Movilización indígena Misak paraliza el centro de Bogotá y exige protección territorial

La comunidad indígena Misak bloqueó la Cancillería en Bogotá en protesta contra resoluciones que afectan sus tierras en el Cauca, forzando la evacuación de funcionarios y exigiendo mesas de diálogo con el Gobierno.

La jornada del martes 21 de abril estuvo marcada por una intensa movilización en el corazón de Bogotá , protagonizada por la comunidad indígena Misak, la cual paralizó la movilidad en el centro histórico tras concentrarse frente a la sede de la Cancillería.

El grupo, que llegó a la capital desde el departamento del Cauca, exige al Gobierno Nacional una respuesta inmediata sobre la anulación de resoluciones administrativas que, según denuncian, ponen en grave peligro la titularidad y soberanía de más de 9.000 hectáreas de sus tierras ancestrales en el resguardo de Guambía, ubicado en el municipio de Silvia. La tensión alcanzó su punto máximo durante la tarde cuando los manifestantes intentaron sobrepasar los perímetros de seguridad, obligando a las autoridades a activar protocolos de emergencia y proceder con la evacuación preventiva del personal diplomático del Palacio de San Carlos. Esta masiva movilización, que incluyó la llegada de una caravana de más de 20 vehículos tipo chiva desde el suroccidente del país, no solo es una protesta por la protección territorial, sino que también funciona como un grito desesperado ante la crisis de derechos humanos que atraviesa su región. Los portavoces del pueblo Misak han reiterado que su presencia en Bogotá es una medida de presión necesaria debido a la creciente violencia armada que azota sus territorios y la falta de celeridad en la implementación de la reforma agraria prometida. A pesar de los incidentes que escalaron hacia la tarde, el Distrito, a través de la Secretaría de Gobierno, desplegó equipos de gestores de convivencia para intentar desescalar los ánimos y facilitar un espacio de negociación, manteniendo siempre un despliegue preventivo de la Policía Nacional para evitar afectaciones mayores a la integridad de los funcionarios y de la misma comunidad indígena. Al cierre de la jornada, el panorama en el centro de la capital seguía siendo incierto, aunque con una voluntad expresa por parte de las autoridades tradicionales y representantes del Estado de instalar mesas de diálogo vinculantes. El objetivo principal de estos encuentros es resolver de fondo el conflicto jurídico que mantienen con la Agencia Nacional de Tierras y definir una hoja de ruta clara que garantice la seguridad de las familias en el Cauca. Mientras los funcionarios aguardaban instrucciones sobre el retorno a sus actividades, los líderes Misak reafirmaron que no abandonarán la capital hasta obtener garantías reales y compromisos firmados por parte del Ministerio del Interior y las entidades competentes que protejan sus derechos ancestrales frente a las resoluciones emitidas recientemente, las cuales consideran un ataque directo a su autonomía y supervivencia cultural





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