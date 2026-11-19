Medellín prepara protocolos de seguridad para las protestas del 19 de noviembre convocadas por sindicatos y el Pacto Histórico. Guía de rutas alternativas.

La ciudad de Medellín enfrenta este jueves 19 de noviembre una nueva jornada de movilizaciones ciudadanas, ante la cual las autoridades locales mantienen un estado de alerta elevado. El objetivo principal es garantizar el orden público y prevenir cualquier tipo de desmanes durante los procesos de protesta social programados para esta fecha.

Estas acciones son convocadas por un amplio espectro de actores que incluye centrales obreras, sindicatos y sectores de la oposición política, con especial participación del Pacto Histórico y el expresidente Gustavo Petro. Los manifestantes expresan su rechazo a las medidas tributarias y al ajuste fiscal propuestos en el proyecto de ley, argumentando que dichas reformas afectarán desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos, la canasta familiar y el empleo público.

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Conflictos sobre el ajuste fiscal tributario

Aunque el Gobierno nacional ha manifestado que no se subiría el Impuesto sobre las Ventas (IVA) a ciertos productos básicos, los convocantes mantienen su posición y insisten en salir a las calles para hacer valer sus demandas. Esta discrepancia entre la narrativa oficial y las percepciones de los gremios y partidos opositores ha sido el detonante directo de la convocatoria de protestas para este jueves.

Rutas y puntos de concentración en Medellín

Las autoridades de Medellín no han anunciado dispositivos especiales de seguridad masivos ni han confirmado los lugares de concentración oficiales. Sin embargo, colectivos y movimientos políticos han dado a conocer con anticipación los puntos de encuentro y los recorridos que realizarán los manifestantes para ocupar el espacio urbano. Esta transparencia en la planificación logística por parte de los organizadores permite a la ciudadanía anticiparse a los cierres viales.

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El Pacto Histórico está citando a los manifestantes a reunirse a las 9:00 a. m. en el Parque de los Deseos, ubicado en el norte de Medellín, cerca de la Universidad de Antioquia. Este espacio, también conocido como el Parque de la Resistencia, servirá como punto de partida estratégico para la movilización. A eso de las 10:00 a. m., los participantes se dirigirán hacia la zona de La Alpujarra, donde se encuentran las sedes institucionales clave de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Recomendaciones de tráfico y transporte público

Las autoridades locales prevén que un grupo de personas transite hacia el centro administrativo principal por la avenida Oriental, mientras que otro grupo lo hará por la calle Carabobo. Por esta razón, se recomienda a los conductores y a la ciudadanía en general evitar ingresar y transitar por el Centro durante la mañana para prevenir congestiones y accidentes. También, como es costumbre, desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), en la calle 57 con carrera 42, partirá una comitiva de integrantes de centrales obreras, que tomarán la avenida Oriental con rumbo al sitio de concentración principal.

El llamado oficial es a planear los recorridos personales y tomar vías alternas alejadas de la zona norte y céntrica de Medellín. Aunque no se han confirmado suspensiones del servicio de Metroplús, en otras ocasiones este sistema ha cerrado sus estaciones de Universidad, Minorista, Chagualo y Exposiciones para evitar daños. La ciudadanía debe verificar las condiciones actualizadas de movilidad antes de desplazarse, priorizando la seguridad personal y la fluidez del transporte restante.