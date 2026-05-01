Movilizaciones masivas en Bogotá por el Día del Trabajador: puntos clave y afectaciones en la movilidad

Este 1 de mayo de 2026, Bogotá será escenario de múltiples manifestaciones y marchas en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, con concentraciones en puntos clave como la carrera Séptima, Suba y Fontibón, lo que podría afectar la movilidad y el transporte público.
En el marco del Día Internacional del Trabajo, diversas centrales obreras y movimientos sociales se preparan para salir a las calles de Bogotá este viernes 1 de mayo de 2026, con el objetivo de reivindicar derechos laborales y sociales.
Las manifestaciones, marchas y eventos culturales tendrán lugar en distintos puntos de la ciudad, lo que podría generar afectaciones en la movilidad y en el servicio de transporte público, especialmente en las rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. Entre los lugares de mayor concentración destacan la carrera Séptima frente al Parque Nacional, con destino a la Plaza de Bolívar, así como otros puntos estratégicos en las localidades de Suba, Fontibón y Rafael Uribe Uribe.
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos. Además, el Bloque Antiimperialista, Independiente, Internacionalista y Revolucionario ha convocado a una marcha en solidaridad con Palestina, con punto de encuentro en la Embajada de Palestina, ubicada en la calle 45 con carrera 14, en la localidad de Teusaquillo, a partir de las 8:00 a. m.
Otros puntos de concentración incluyen el Parque de la Mina en Santa Fe, la Avenida Primero de Mayo con carrera 19 en Rafael Uribe Uribe y el Hotel Movich, en la entrada al Aeropuerto Internacional El Dorado en Fontibón, donde las actividades comenzarán desde las 9:00 a. m. Estas movilizaciones buscan visibilizar las demandas de los trabajadores y las comunidades, en un contexto marcado por la precarización laboral y la lucha por mejores condiciones de vida.
Las organizaciones convocantes han llamado a la participación masiva, pero también han instado a que las protestas se desarrollen de manera pacífica y respetuosa, evitando confrontaciones con las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, las autoridades locales han desplegado un operativo de seguridad para garantizar el orden público y minimizar los impactos en la movilidad urbana.
Se espera que estas manifestaciones generen un debate sobre las políticas laborales y sociales en el país, así como sobre la necesidad de avanzar en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores
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