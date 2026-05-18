Movimiento del mercado y la inflación en Europa y Asia

El informe describe los movimientos del mercado, incluyendo subidas y caídas en las bolsas europeas y la subida del precio del petróleo a 110 dólares. También incluye una sección dedicada al temor a la inflación y la subida de tipos de interés en Europa.

Petróleo, acciones y Bitcoin: así se mueve el mercado mientras bolsa en Colombia toma una pausa por festivo La mayoría de las bolsas europeas subieron este lunes cerca del 1 % a pesar de la leve caída de Wall Street y de la contenida subida del precio del petróleo a 110 dólares.

Entre los inversores crece el temor a que continúe aumentando la inflación y a una próxima subida de los tipos de interés. Las plazas del Viejo Continente pasaron buena parte de la sesión con pérdidas, pero al final conseguían acabar al alza, pese a la bajada del 0,2 % de Wall Street, que ya había terminado el viernes con caídas del 1 %, lo que había condicionado el signo de la sesión en su arranque





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