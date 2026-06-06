Movimiento Primero la Democracia descarta apoyar a Iván Cepeda y busca diálogo con De la Espriella y Restrepo

El movimiento, integrado por simpatizantes de Sergio Fajardo, anunció que no respaldará la candidatura de Iván Cepeda en la segunda vuelta y solicitará una reunión con la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para evaluar propuestas y coincidencias programáticas antes de decidir su support.

El movimiento Primero la Democracia, compuesto por simpatizantes del excandidato Sergio Fajardo , anunció que no respaldará la candidatura de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial de Colombia, programada para el 21 de junio.

En una carta pública difundida por Blu Radio, el movimiento expresó su postura y declaró que buscará una reunión con la fórmula integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para evaluar posibles coincidencias programáticas. Los integrantes del movimiento argumentaron que no apoyarán un proyecto político asociado al petrismo, al que consideran responsable de situations que han debilitado la confianza en las instituciones, la inversión, el empleo y la salud.

También recordaron los desacuerdos históricos con Cepeda y los cuestionamientos que, según ellos, recibió Fajardo por parte de sectores cercanos al gobierno actual. Aunque descartaron el respaldo a Cepeda, aclararon que aún no han decidido oficialmente apoyar a De la Espriella y Restrepo, y buscan un espacio de diálogo antes de tomar una decisión definitiva.

La posición de los votantes de centro, que respaldaron a Fajardo en la primera vuelta, se ha vuelto clave en una campaña marcada por la polarización, ya que podrían inclinar la balanza en una elección ajustada. Tanto la campaña de Cepeda como la de De la Espriella actively buscan el apoyo de estos sectores para asegurar la victoria y definir al próximo presidente para el periodo 2026-2030





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