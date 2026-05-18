Movimientos en el ranking ATP y WTA

El italiano Jannik Sinner amplió su ventaja en la cima del ranking ATP sobre el español Carlos Alcaraz tras conquistar el Masters 1.000 de Roma. En la clasificación femenina de la WTA, la ucraniana Elina Svitolina regresó al séptimo lugar tras conquistar el torneo de Roma.

El italiano Jannik Sinner amplió su ventaja en la cima del ranking ATP sobre el español Carlos Alcaraz tras conquistar el Masters 1.000 de Roma.

Con este título, Sinner alcanzó los 14.700 puntos, mientras que Alcaraz, ausente por lesión y sin poder defender los mil puntos obtenidos el año pasado, quedó con 11.960. El alemán Alexander Zverev se mantiene en la tercera posición del escalafón con 5.705 unidades, aunque seguido de cerca por el serbio Novak Djokovic, que suma 4.710, y por el canadiense Felix Auger-Aliassime, quien continúa en la pelea pese a no tener una destacada actuación en Roma.

Otro de los movimientos importantes lo protagonizó el ruso Daniil Medvedev, semifinalista del torneo italiano, quien ascendió al séptimo lugar al superar en la clasificación al estadounidense Taylor Fritz y al australiano Alex de Minaur. El noruego Casper Ruud, finalista en Roma tras caer ante Sinner, dio un salto de ocho posiciones y ahora ocupa el puesto 17 del ranking mundial. Justo por delante aparece el italiano Luciano Darderi, a quien derrotó en semifinales.

Entre los españoles, Rafael Jódar continuó con su meteórico ascenso después de alcanzar los cuartos de final en Roma. El joven jugador subió cinco posiciones y se ubicó en el puesto 29, quedando seis lugares por detrás de Alejandro Davidovich, que permanece en la casilla 23. También destacó el progreso de Martín Landaluce, quien avanzó 27 puestos tras su destacada actuación en Roma y ahora aparece en la posición 67.

Es el quinto español mejor ubicado, detrás de Jaume Munar (39) y por delante de Dani Mérida (86), además de veteranos como Pablo Carreño (90) y Roberto Bautista (99). Sabalenka, en lo más alto del ranking WTA En la clasificación femenina de la WTA, la gran protagonista fue la ucraniana Elina Svitolina, quien regresó al séptimo lugar tras conquistar el torneo de Roma.

La bielorrusa Aryna Sabalenka sigue liderando con autoridad, pese a caer en dieciseisavos de final, y acumula 9.960 puntos. La kazaja Elena Rybakina ocupa el segundo puesto con 8.705 unidades, seguida de la polaca Iga Swiatek, tercera con 7.273 puntos, luego de ser eliminada por Svitolina en semifinales. La estadounidense Coco Gauff, finalista en Roma, permanece cuarta con 6.749. La ucraniana Elina Svitolina besa el trofeo de campeona del Masters de Roma.

//Foto, EFE: FABIO FRUSTACI Las estadounidenses Jessica Pegula y Amanda Anisimova conservan la quinta y sexta posición, respectivamente, mientras que la checa Karolina Muchova logró ingresar al top 10. En cuanto a las latinoamericanas, la argentina Solana Sierra avanzó ocho lugares hasta la casilla 64; la mexicana Renata Zarazúa subió al puesto 72; la colombiana Camila Osorio escaló hasta la posición 77; mientras que su compatriota Emiliana Arango descendió al lugar 98. La brasileña Beatriz Haddad Maia se mantuvo en el puesto 78





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