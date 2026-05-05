Movistar Team anuncia su alineación para el Giro de Italia sin Nairo Quintana

El Movistar Team ha presentado el equipo que competirá en el Giro de Italia, destacando la ausencia del colombiano Nairo Quintana, reciente campeón de la Vuelta a Asturias. Enric Mas liderará al equipo en la carrera que comienza el 8 de mayo en Bulgaria.

El Movistar Team ha revelado la alineación que disputará el Giro de Italia, una de las Grandes Vueltas más prestigiosas del ciclismo mundial. La carrera dará inicio el próximo viernes 8 de mayo con una etapa inicial en Bulgaria, y culminará el 31 de mayo tras tres semanas de intensa competición.

La noticia más destacada es, sin duda, la ausencia del colombiano Nairo Quintana, reciente ganador de la Vuelta a Asturias en España. Esta decisión ha sorprendido a muchos aficionados y expertos, considerando el historial de éxitos de Quintana en la Corsa Rosa. El equipo ha justificado esta elección estratégica, enfocándose en un liderazgo renovado y en una combinación de habilidades que buscan optimizar el rendimiento general en la carrera.

La ausencia de Quintana marca un punto de inflexión, especialmente considerando que el ciclista boyacense había anunciado que esta sería su última temporada como profesional, lo que sugiere una despedida de esta competición emblemática. Sin embargo, su legado en el Giro de Italia permanece imborrable, habiendo conquistado el título en 2014 con el mismo Movistar Team, además de otros podios y victorias de etapa.

El español Enric Mas asumirá el rol de líder del Movistar Team en esta edición del Giro de Italia. Mas, un ciclista con gran potencial y experiencia en Grandes Vueltas, se espera que sea el principal aspirante a la clasificación general. Para respaldar a Mas, el equipo ha seleccionado una formación diversa y complementaria. El venezolano Orluis Aular aportará velocidad y potencia en los sprints masivos, buscando oportunidades de victoria en las etapas llanas.

Javier Romo y el colombiano Einer Rubio serán fundamentales en las etapas de montaña, donde se espera que desempeñen un papel crucial en el apoyo a Mas y en la búsqueda de posiciones ventajosas. Iván García Cortina, conocido por su capacidad para desenvolverse en etapas quebradas y llegadas explosivas, ofrecerá opciones tácticas adicionales al equipo. El italiano Lorenzo Milesi, especialista en contrarreloj, será clave en las etapas individuales contra el reloj, donde se espera que pueda marcar diferencias significativas.

Completando la alineación, Juanpe López, con una sólida experiencia en el Giro de Italia, aportará conocimiento de la carrera y capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias. El portugués Nelson Oliveira, un ciclista versátil y experimentado, desempeñará un papel fundamental en el control de la carrera y en el apoyo estratégico a Mas en los momentos clave.

La decisión de no incluir a Nairo Quintana en la alineación del Giro de Italia ha generado debate, pero el Movistar Team confía en la capacidad de su nuevo liderazgo y en la solidez de su equipo para afrontar este desafío. A pesar de la ausencia de Quintana, el equipo se muestra ambicioso y determinado a ser protagonista en la clasificación general y a buscar victorias parciales a lo largo de las tres semanas de competición.

El Giro de Italia representa una oportunidad para que el Movistar Team demuestre su fortaleza y continúe construyendo su legado en el ciclismo mundial. La carrera promete ser emocionante y competitiva, con un recorrido desafiante que pondrá a prueba la resistencia y la estrategia de los ciclistas. El equipo se prepara intensamente para enfrentar este reto y buscar el éxito en la Corsa Rosa.

La afición espera con entusiasmo el desempeño del Movistar Team y la posibilidad de presenciar nuevas hazañas en el Giro de Italia. La ausencia de Quintana es innegable, pero el equipo confía en que Mas y sus compañeros puedan llenar ese vacío y llevar al Movistar Team a la victoria





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