Movistar Team revela su alineación para la Super 8 Classic 2025 con presencia colombiana

El Movistar Team anuncia su equipo para la Super 8 Classic 2025, destacando la participación de Fernando Gaviria y otros corredores, y compitiendo contra figuras como Tim Wellens y Wout van Aert.

El Movistar Team anunció este viernes 19 de septiembre su alineación para la edición número quince de la Super 8 Classic , que se celebrará en 2025. El equipo español, conocido como el 'cuadro telefónico', competirá en Bélgica con seis corredores, destacando la presencia de dos ciclistas colombianos. La noticia anticipa una competencia emocionante y desafiante, donde el equipo buscará dejar su huella en esta clásica belga.

\La nómina del Movistar Team para la Super 8 Classic incluye a Fernando Gaviria, Kevin David Castillo, Davide Cimolai, Manlio Moro, Mathias Norsgaard y Albert Torres. Se vislumbra una plantilla robusta, posicionándose como una de las candidatas a la victoria. Fernando Gaviria, oriundo de Antioquia, Colombia, ya sabe lo que es ganar esta carrera, logrando el triunfo en la edición de 2016, cuando defendía los colores del equipo belga Quick-Step Floors. Hasta la fecha, Gaviria es el único ciclista colombiano en haber conquistado esta clásica. La Super 8 Classic, aunque no pertenece al circuito World Tour, atraerá a 15 equipos de esta categoría, sumando un total de 23 escuadras en la línea de salida, lo que augura una competencia de alto nivel.\La Clásica Super 8 se desarrollará como una carrera de un solo día, el sábado 20 de septiembre. El recorrido de 200.7 kilómetros partirá de Brakel y finalizará en Haacht, incluyendo un puerto de montaña de segunda categoría que añadirá emoción y exigencia a la prueba. La competencia contará con la participación de reconocidos ciclistas como Tim Wellens (UAE Team Emirates), Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), Jonathan Milan (Lidl-Trek) y Wout van Aert (Team Visma), quienes se perfilan como fuertes contendientes al título. Además, el calendario ciclista de 2025 está llegando a su fin, con solo dos carreras World Tour restantes: el Giro de Lombardía el sábado 11 de octubre, y el Tour de Guangxi, que se llevará a cabo entre el 14 y el 19 de octubre. El Movistar Team, con su destacada participación en la Super 8 Classic, buscará cerrar la temporada con broche de oro, dejando una impresión duradera en el panorama ciclista internacional





