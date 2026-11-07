MSCI Colcap 2024: Flujos y cambios en la bolsa colombiana

El MSCI Colcap ajusta ponderaciones a finales de noviembre. Ecopetrol y Cibest reciben recursos, mientras Mineros registra salidas masivas en el rebalanceo anual.

La revisión anual del MSCI Colcap programada para este noviembre podría generar importantes movimientos de capital en la Bolsa de Valores de Colombia. Según estimaciones presentadas por los analistas de Grupo Cibest, las acciones ordinarias de Ecopetrol y de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, serían las principales beneficiarias de esta actualización de ponderaciones del índice bursátil nacional.

Proyecciones de flujo de capitales

De acuerdo con el análisis detallado, las acciones ordinarias de Ecopetrol recibirían recursos estimados en $6.413 millones de pesos colombianos. Paralelamente, las acciones ordinarias de Grupo Cibest tendrían entradas cercanas a $6.371 millones. Estos montos representan la mayor concentración de flujos compradores anticipados para el mercado local durante esta revisión trimestral y anual.

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En contraste con las entradas masivas, los mayores flujos vendedores se concentrarían en la especie preferencial de Grupo Cibest. Se calculan salidas de capital en $32.764 millones para este instrumento específico. Además, Mineros experimentaría salidas calculadas en $11.272 millones, reflejando una reestructuración significativa de carteras institucionales.

Criterios y composición del índice bursátil

Las proyecciones analizadas toman como referencia la composición actual del ETF Icolcap y los precios de cierre registrados el pasado 30 de octubre. Grupo Cibest no anticipa modificaciones en la composición nominal del índice durante esta revisión específica, lo que indica estabilidad en los emisores listados.

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Actualmente, el MSCI Colcap reúne 22 acciones provenientes de 18 emisores distintos. El objetivo estratégico del índice es alcanzar 25 títulos correspondientes a al menos 20 compañías diferentes. Esta expansión está sujeta a estrictos criterios técnicos que incluyen capitalización bursátil, porcentaje flotante, nivel de liquidez y frecuencia de negociación en el mercado secundario.

Los analistas consideran que los integrantes actuales cumplen cabalmente las condiciones de permanencia establecidas. No se identifican acciones externas con méritos suficientes para ingresar al índice principal. Por esta razón, el efecto principal de la actualización estaría centrado en la redistribución de las ponderaciones y los recursos asociados, más que en la entrada o salida definitiva de emisores del mercado regulado.

Impacto en resultados corporativos y sectores

El próximo 18 de noviembre será la fecha de corte de precios y publicación de la canasta pro forma para el rebalanceo. La implementación técnica se ejecutará al cierre del 30 de noviembre y entrará en vigor oficialmente el 1 de diciembre, marcando el inicio de las nuevas ponderaciones en los sistemas de negociación.

Las principales compañías de la Bolsa de Valores de Colombia, especialmente las de mayor capitalización bursátil, habrían tenido un balance positivo durante el tercer trimestre del año. Sin embargo, los resultados financieros que se conocerán durante el presente mes mostrarían un menor ritmo de crecimiento en comparación con el segundo trimestre, según las proyecciones de los investigadores económicos de Davivienda Corredores.

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El análisis anticipa que, aunque las empresas más grandes mantendrían un desempeño favorable, buena parte de las compañías empezaría a reflejar señales claras de desaceleración en sus resultados operativos. Esto ocurre en medio de un entorno económico complejo que plantea nuevos retos estructurales para distintos sectores de la industria nacional.

Uno de los segmentos en los que ya se observarían cambios significativos es el financiero. Según Davivienda Corredores, el sector bancario habría comenzado a experimentar una desaceleración en el crecimiento de la cartera de crédito. Este fenómeno podría moderar el comportamiento de los principales indicadores de negocio de las entidades financieras durante el cierre del año fiscal.