El agente Santiago Arturo Ortiz Restrepo falleció tras un choque en moto en Medellín. Su muerte suma 284 víctimas vialetas en la ciudad este año.

El agente Santiago Arturo Ortiz Restrepo de 54 años perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en Medellín. El funcionario de la Secretaría de Movilidad de Medellín falleció en la tarde del domingo tras ser declarado con muerte cerebral la noche del sábado previo.

El incidente ocurrió en la noche del viernes en la intersección de la carrera 64C con la calle 75 en el barrio Caribe. El agente se desplazaba en motocicleta por la autopista Norte cuando perdió el control del vehículo e impactó contra un separador central. Su fallecimiento oficializa una de las tragedias más recientes en la movilidad de la capital antioquena.

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Detalles del accidente y traslado médico

Ortiz Restrepo se dirigía a su residencia tras culminar su jornada laboral cuando ocurrió la colisión. Una falla mecánica aparente en la motocicleta se identifica como la causa inmediata de la pérdida de control. El impacto le causó graves lesiones en la cabeza que requirieron atención médica urgente.

El personal de emergencia trasladó al agente al Hospital Pablo Tobón Uribe para recibir tratamiento especializado. Permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos durante dos días bajo supervisión médica constante. Los reportes médicos confirmaron la gravedad de las heridas craneales que no pudieron ser superadas.

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Vida ejemplar del funcionario de tránsito

El agente Santiago Arturo Ortiz Restrepo contaba con una trayectoria de más de 20 años como guardián de tránsito en Medellín. Sus compañeros lo recuerdan por su gran carisma y solidaridad destacada en el trato con los animales. Mantuvo un albergue para mascotas en el corregimiento de San Cristóbal donde dedicaba parte de su tiempo.

Los agentes de tránsito organizaban jornadas de recolección de alimentos para cubrir las necesidades del refugio. Estas actividades incluían también la colaboración con diversas empresas de la ciudad para apoyar la causa. Un compañero describió a Ortiz como una persona amable que conectaba con todos en el trabajo.

Impacto estadístico en la movilidad de Medellín

El fallecimiento de Ortiz Restrepo eleva la cifra total de víctimas mortales en vías de Medellín a 284 durante este año. Los datos provienen directamente del Observatorio de Movilidad de Medellín que monitorea las incidencias viales. Esta cifra representa un balance trágico de la seguridad en el transporte público y privado.

De las 284 muertes registradas, un total de 82 personas se desplazaban en motocicleta cuando ocurrieron los fatalidades. Los motociclistas representan una proporción significativa de las víctimas de accidentes de tránsito en la ciudad. Los datos subrayan la vulnerabilidad de los usuarios de dos ruedas en las arterias viales de Medellín.