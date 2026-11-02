Muere Antonio Navarro Wolff, arquitecto de la Constitución de 1991

Fallece a los 78 años Antonio Navarro Wolff, líder del M-19 y presidente de la Asamblea Constituyente de 1991, clave en la paz y la Carta Magna colombiana.

El expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Antonio Navarro Wolff, falleció el domingo 1 de noviembre en la tarde, según confirmó su familia. Su deceso se produjo a las 2:42 p. m., dejando a Colombia sin una de las figuras más influyentes en la historia política del siglo XX y la construcción de la democracia actual.

Legado en la Constitución Política de 1991

Antonio Navarro Wolff fue protagonista central en la redacción y promulgación de la Constitución Política de 1991, norma fundamental que reemplazó la Carta de 1886 y transformó la estructura del Estado colombiano. Como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compartió ese liderazgo con los políticos Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador, y Horacio Serpa, del Partido Liberal, en un esfuerzo bipartidista para garantizar la legitimidad del nuevo orden jurídico.

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La labor legislativa desarrollada por esta terna permitió crear el Estado social de derecho, incorporando derechos humanos, participación ciudadana y mecanismos de protección constitucional que perduran hasta hoy. Navarro Wolff describió el cambio histórico como un momento en el que se pasaron las páginas de la historia, abriendo las puertas del porvenir para un nuevo país basado en el diálogo y la legalidad.

Historia del M-19 y el fin del conflicto armado

Antes de su trayectoria institucional, Antonio Navarro Wolff fue un líder clave del Movimiento 19 de abril (M-19), organización guerrillera a la que se incorporó a finales de la década de 1970 tras estudiar Ingeniería Sanitaria en la Universidad del Valle. Durante los años 80, encabezó las negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur, procesos que se fracturaron tras la toma del Palacio de Justicia en 1985 y el incumplimiento de acuerdos por ambas partes.

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En ese mismo año, Navarro sufrió un atentado que le costó la amputación de su pierna izquierda y dejó secuelas físicas permanentes, incluyendo problemas de habla. A pesar de estos traumas y los exilios en México y Cuba, mantuvo su postura de buscar soluciones negociadas. Tras la firma de la paz en 1990 durante el gobierno de Virgilio Barco, asumió la segunda comandancia del M-19 para cerrar definitivamente el ciclo de armas.

Liderazgo tras la muerte de Carlos Pizarro

Un momento decisivo en la historia del M-19 ocurrió tras el asesinato del aspirante presidencial Carlos Pizarro, quien era el principal candidato de la organización. Antonio Navarro Wolff asumió el liderazgo de la Alianza Democrática M-19 en un contexto de violencia extrema y luto nacional. Su mensaje televisado "Vamos a enterrar a Carlos en paz" consolidó la desmovilización y evitó que la organización retomara la ruta armada.

Tras la transición a la política legal, Navarro Wolff ocupó brevemente el cargo de ministro de Salud durante el gabinete del presidente César Gaviria. Posteriormente, se postuló a la presidencia con la Alianza Democrática M-19, estableciendo una postura política civil que marcó el futuro del ex-guerrillero y su integración plena en la democracia colombiana.

Gestión pública en Nariño y últimos años

El legado de Antonio Navarro Wolff también incluyó una sólida trayectoria en la administración pública regional. Entre 1995 y 1998, ejerció la alcaldía de Pasto, implementando cabildos abiertos que integraron a comunidades urbanas y rurales en la toma de decisiones. Sus políticas generaron un impacto tangible en la infraestructura, salud, educación y saneamiento básico de la capital nariñense.

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En las elecciones de 2007, fue elegido gobernador de Nariño, su departamento natal, cargo que desempeñó entre 2008 y 2012. A los 78 años, su fallecimiento marca el cierre de una etapa fundamental en la resolución del conflicto armado y la consolidación institucional del país.