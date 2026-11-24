El cabecilla del Clan del Golfo y testigo de Álvaro Uribe, Ramiro de Jesús Henao, fue hallado muerto en San Luis. Se descarta ajuste de cuentas tras hallazgo.

Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento de Ramiro de Jesús Henao, alias Fantasma, un cabecilla del Clan del Golfo y uno de los sujetos más buscados en Antioquia. El cuerpo del hombre fue localizado en una carretera del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño. Este hallazgo cierra un capítulo de alta tensión en la región y marca un punto de inflexión en las operaciones de la Gobernación local contra las estructuras criminales.

Hallazgo mortal en vía de San Luis

La muerte de alias Fantasma fue notificada públicamente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales. El mandatario compartió imágenes donde se cruzaban el cartel de los más buscados y la ficha de recompensa del fallecido, ambos marcados oficialmente como objetivos neutralizados. El cuerpo se encontraba en la vía del casco urbano de San Luis, un hecho que generó inmediata atención por la relevancia criminal del individuo encontrado sin vida.

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Antes de este suceso, la actualización del cartel de la Operación Cazador Antioquia del 17 de noviembre ubicaba a alias Fantasma entre los principales objetivos activos. Su figura contrastaba con la de otros cabecillas como alias Primo Gay y alias Chuzo, quienes ya aparecían clasificados como capturados. Esta distinción resaltaba la importancia estratégica que las autoridades le atribuían a la captura de Henao y su red de influencia en la zona.

Enlace judicial con el expresidente Uribe

La relevancia judicial de Ramiro de Jesús Henao trascendía su rol criminal, pues fue citado como testigo de la defensa en el juicio por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe. Durante la comparecencia del expresidente, la defensa utilizó su declaración como parte de su estrategia procesal. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le compulsó copias en 2018 por presunta falso testimonio, lo que complicó su estatus legal y político.

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La resolución que archivó la investigación por soborno a testigos exparamilitares evaluó la declaración de Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero. Este testigo aseguró que alias Simón y otro exmilitar recibieron hasta 300 millones de pesos para modificar sus versiones, una afirmación que la Fiscalía consideró sin fundamento. A pesar de esto, en marzo de 2025, víctimas del conflicto presentaron informes a la jueza del caso alegando que Henao lideraba una nueva estructura del Clan del Golfo en Oriente antioqueño.

Crímenes y recompensa de búsqueda

Alias Fantasma fue señalado como cabecilla de Pacificadores de Samaná, una subestructura del Clan del Golfo con injerencia en Oriente y el Magdalena Medio antioqueño. Las autoridades le imputaban delitos graves que incluían tortura, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro, hurto y tráfico de armas. Su captura generaba una recompensa de 100 millones de pesos, una cifra que subrayaba la prioridad que la justicia colombiana le otorgaba a su neutralización.

Durante años, su nombre fue sinónimo de una de las fugas más elusivas de la región. La búsqueda involucraba a múltiples entidades de seguridad y se centraba en su capacidad para organizar la violencia territorial. La actualización del cartel de la Operación Cazador Antioquia reflejaba el esfuerzo continuo por judicializarlo, un esfuerzo que ahora se ve truncado por su muerte inesperada en la vía pública.

Hipótesis preliminar de ajuste de cuentas

Tras el hallazgo, el gobernador Rendón planteó la hipótesis preliminar de un ajuste de cuentas interno dentro de la organización armada. Esta teoría sugiere que la muerte no fue producto de una operación policial directa, sino de una disputa interna entre sus propios compinches. El mandatario expresó su desprecio por el fallecido, escribiendo que aquel que vive de la maldad muere por la maldad, reflejando la postura oficial ante la desintegración de estas bandas.

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Con el deceso de alias Fantasma, la Operación Cazador Antioquia retiró a uno de sus objetivos prioritarios de su lista oficial. Este evento ocurre en un año donde las autoridades han reportado golpes significativos contra varias subestructuras del Clan del Golfo en el departamento. La eliminación de un cabecilla de su jerarquía altera el equilibrio de poder local, aunque persiste la preocupación por las vacunas de poder que podrían generar conflictos entre los grupos remanentes en San Luis y sus alrededores.