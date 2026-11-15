Muere Carlitos Babington, histórico jugador argentino de Huracán y Junior

Falleció Carlitos Babington, exjugador del Huracán y ícono del Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla. Conoce su legado en el fútbol colombiano y argentino.

El mundo del fútbol colombiano y argentino lamenta la partida de Carlos "Carlitos" Babington, un volante de gran elegancia y calidad técnica que dejó una huella imborrable en los campos de ambos países. La noticia de su fallecimiento fue confirmada el mismo día por su compañero de vida y amigo cercano, Carlos Landaburo, quien actuó como enlace directo para los medios y el entorno futbolístico.

Elegancia y Trayectoria en Huracán FC

Carlitos Babington es recordado como un jugador de alta sofisticación técnica, descrito como un "diez de raza" con una capacidad excepcional para manipular el balón con su botín izquierdo. Su estilo de juego, sutil y fino, le valió el reconocimiento en Argentina como un clásico del deporte, comparado en su época con figuras de distinción social y artística. Su carrera internacional se destaca por su paso por el Huracán FC, el equipo de Parque Patricios dirigido históricamente por la legendaria figura del fútbol argentino, Carlos Menotti, durante la temporada 1973.

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Legado en el Atlético Bucaramanga

La conexión de Babington con Colombia se consolidó a través de su amistad con otros jugadores argentinos que emigraron a la liga nacional, como Claudio Premici, Alejandro Onnis y Ricardo Rodríguez. Estos futbolistas llegaron al Atlético Bucaramanga en enero de 1979, firmando contratos con la entidad santandereana. Babington mantuvo un vínculo afectivo y deportivo profundo con el club, visitando frecuentemente la ciudad y participando en eventos que unían a la comunidad futbolística local con sus raíces argentinas.

Amistades y Momentos con Iconos del Deporte

La trayectoria de Babington se entrelaza con figuras como José Luis Alarcón, quien años después se convertiría en presidente de Huracán FC. En 2007, en un encuentro entre Huracán y San Martín de San Juan, Alarcón presentó a Babington a la prensa y amigos, intercambiando recuerdos y camisetas que simbolizaban la unión entre los equipos. Durante una tarde en el estadio Tomás Ducó, Babington presentó también a Mario Kempes, generando un encuentro inolvidable con figuras históricas del deporte sudamericano.

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Duelo Conjunto y Reconocimiento a Reynaldo Amaya

El duelo en el ámbito futbolístico se agravó con la muerte reciente de Reynaldo Amaya Mantilla, expresidente del Atlético Bucaramanga y hijo de socios fundadores del club en 1948. Amaya Mantilla, quien falleció tras una semana marcada por la pérdida de seres queridos, dejó un legado de devoción por el equipo, impulsando su permanencia en la primera división. La coincidencia en el tiempo de estos fallecimientos refleja la profundidad de los lazos personales y profesionales que unían a estas figuras clave en la historia del fútbol regional.

Impacto en la Comunidad de Bucaramanga

La noticia de la partida de Babington y Amaya Mantilla ha conmovido a la comunidad de Bucaramanga y Barranquilla, ciudades donde estas figuras cultivaron amistades duraderas. La pérdida de estos personajes, que trascendieron el ámbito deportivo para convertirse en referentes sociales y familiares, deja un vacío significativo en la memoria colectiva del fútbol colombiano. Se honra ahora su memoria recordando su contribución al desarrollo del deporte y la cultura compartida entre Colombia y Argentina.