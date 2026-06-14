Muere el youtuber argentino Gaspar Prim en accidente aéreo en Brasil

El youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como 'Gaspi', ha fallecido en un accidente aéreo en Brasil junto al cantante estadounidense Oliver Tree. El accidente ocurrió cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo, matando a todos los ocupantes de ambas aeronaves.

La tragedia que enlutó este domingo a la industria del entretenimiento en Río de Janeiro tiene un alcance aún mayor del reportado inicialmente. Tras la confirmación del fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree en accidente aéreo en Brasil , se reveló que el youtuber argentino Gaspar Prim , conocido como 'Gaspi', también había perdido la vida en el accidente.

Gaspar Prim, de 25 años, había logrado consolidar una comunidad masiva en plataformas como YouTube e Instagram, donde su estilo irreverente y sus videos de humor callejero lo convirtieron en un referente para millones de jóvenes en América Latina. Su presencia en la aeronave junto al artista estadounidense ha dejado a sus seguidores en estado de shock, inundando las redes sociales con mensajes de incredulidad y condolencias tras conocerse la confirmación oficial por parte de las autoridades locales.

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo, precipitándose sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio de grandes proporciones, complicando inicialmente las labores de identificación de los cuerpos. En el helicóptero donde viajaban Oliver Tree y 'Gaspi' también se encontraban Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, bajo el mando del piloto Alexandre Souza.

Lamentablemente, el choque resultó fatal para todos los ocupantes de ambas aeronaves, incluyendo al teniente coronel Fabio Contreiras, del Cuerpo de Bomberos de Río. La investigación se encuentra en una fase preliminar debido a la magnitud de los destrozos.

'Partes del avión están dispersas a cientos de metros de distancia... realmente necesitamos obtener las grabaciones y los vídeos para entender exactamente lo que sucedió', explicó el teniente coronel Fabio Contreiras. La muerte de 'Gaspi' marca un momento doloroso para el ecosistema de creadores de contenido en español.

El joven, que se caracterizaba por su cercanía y por llevar su estilo humorístico a distintas ciudades de la región, se encontraba en Brasil en el marco de una serie de viajes y proyectos colaborativos. A medida que pasan las horas, amigos, colegas y seguidores han comenzado a despedir al youtuber, recordando su particular forma de ver el mundo





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