Muere en accidente de tránsito expiloto de IndyCar que compitió en las 500 Millas de Indianápolis

Rick Treadway, quien participó en once carreras de la IndyCar Series y compitió en las 500 Millas de Indianápolis de 2002, perdió la vida en un violento accidente vial. Su fallecimiento fue confirmado por compañeros de categoría, quienes lamentaron la pérdida. El piloto también tuvo experiencia en series como Fórmula 2000 y USAC Silver Crown.

El expiloto de la IndyCar Rick Treadway , quien compitió en las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis, falleció en un brutal accidente de tránsito . Treadway, nacido en 1970, disputó un total de 11 carreras en la IndyCar Series durante las temporadas 2001 y 2002,主要集中在 equipos propiedad de su familia.

Su participación más memorable fue en la edición de 2002 de las 500 Millas de Indianápolis, donde logró clasificar en la 17ª posición. Su mejor resultado en la categoría fue un quinto puesto en el Texas Motor Speedway en 2001. Previo a su paso por la IndyCar, compitió en series como la Fórmula 2000, la USAC Silver Crown, el Campeonato Nacional de Midgets y en eventos de la SCCA.

El equipo con el que corrió, que incluía a su padre, alcanzó gran reconocimiento tras ganar las 500 Millas de Indianápolis de 1997 con Arie Luyendyk como piloto. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por otros pilotos de la categoría, como Conor Daly, quien expresó su pesar en redes sociales: "Es una noticia muy triste saber que Rick Treadway falleció el sábado pasado".

La comunidad del automovilismo ha comenzado a rendirle homenaje, recordando su trayectoria y su participación en una de las carreras más prestigiosas del mundo. Este trágico suceso subraya los riesgos que enfrentan no solo los pilotos en activo, sino tambiénfiguras del deporte motor en su vida cotidiana. La muerte de Treadway genera reflexión sobre la seguridad vial y el impacto de figuras deportivas en el ámbito nacional e internacional.

Su legado permanecerá entre los aficionados a la IndyCar y especialmente entre quienes siguieron su corta pero significativa participación en la serie





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