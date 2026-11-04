Jesús de Miguel, de 30 años, falleció tras un choque con Jesús Owono del FC Andorra. El deporte español lute y cancela partidos en su honor.

El fútbol español ha sido sacudido por el fallecimiento de Jesús De Miguel Alameda, un delantero de 30 años que pertenecía a las filas del Club Deportivo Tenerife. La tragedia ocurrió este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López durante un partido correspondiente a la segunda división del fútbol nacional. El evento fatal tuvo lugar en un momento crucial del encuentro cuando el futbolista intentaba controlar el balón.

Detalles del impacto con Jesús Owono

La secuencia fatal comenzó cuando Jesús De Miguel corrió para interceptar la pelota. En ese instante, el portero del FC Andorra, identificado como Jesús Owono, salió a despejar el esférico. El contacto resultó ser extremo, donde la rodilla del arquero impactó directamente contra el pecho y el rostro del delantero. Esta escena, captada por las cámaras, dejó en silencio absoluto al estadio Heliodoro Rodríguez López.

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Como consecuencia directa del choque violento, el jugador del Tenerife sufrió un paro cardiorrespiratorio. El árbitro del partido suspendió el encuentro de inmediato para atender la emergencia. Posteriormente, el futbolista fue evacuado con urgencia en una ambulancia hacia el hospital local, donde recibió los primeros cuidados médicos tras la lesión.

Evolución clínica y reacciones del FC Andorra

Al momento de su ingreso, los registros médicos indicaban que el jugador presentaba signos iniciales de mejoría. Sin embargo, su condición cambió drásticamente poco después, desarrollando complicaciones neurológicas graves. Esta degradación rápida de su estado de salud finalmente desencadenó su fallecimiento, confirmando la fatalidad del accidente.

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Gerard Piqué, quien es el máximo accionista y responsable del equipo técnico del FC Andorra, reaccionó inmediatamente ante la noticia. Se conectó con el Club Deportivo Tenerife para expresar sus condolencias formales a la familia y amigos del jugador fallecido. El club tinerfeño publicó un comunicado detallado dirigido a sus aficionados y entidades involucradas.

En su declaración, el club tinerfeño afirmó que no existen palabras que puedan mitigar la tristeza por este cruel desenlace. El mensaje enfatizó su apoyo incondicional a la desolada familia y a todo el tinerfeñismo que llora esta pérdida. Esta respuesta institucional marcó el inicio de una ola de luto que se extendió rápidamente por toda la nación.

Luto generalizado en el fútbol y la política

El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, también emitió un pronunciamiento breve pero emotivo. A través de las redes sociales, expresó que lo sentía con toda su alma y deseó que Jesús descansara en paz. Este gesto personal reforzó la unidad del mundo deportivo frente a la tragedia.

Grandes instituciones como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se unieron al luto por la muerte del delantero. La Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado oficial en el que declaró que la gran familia del fútbol permanece unida en el dolor. La entidad trasladó todo su cariño y apoyo a los seres queridos de Jesús de Miguel.

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Como medida de respeto, la RFEF aplazó todos los partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina programados para este martes. Además, la UEFA decretó un minuto de silencio en todos sus partidos de la semana. La confederación europea mostró sus condolencias más profundas por la muerte del jugador español.

Las muestras de duelo trascendieron el ámbito deportivo para llegar a la política y la sociedad española. Este evento ha marcado profundamente a la comunidad, evidenciando el impacto humano detrás de los resultados deportivos. La información ha sido recopilada mediante agencias internacionales y fuentes locales.