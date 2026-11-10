Muere la actriz francesa Angèle Metzger tras hallarla al pie de un edificio cerca de París

La actriz Angèle Metzger, de 28 años, fue hallada muerta en Les Pavillons-sous-Bois. La Fiscalía de Bobigny investiga si se trató de una caída accidental.

La actriz francesa Angèle Metzger, de 28 años, fue hallada muerta el sábado 7 de noviembre al pie de un edificio en Les Pavillons-sous-Bois, localidad del departamento de Sena-Saint Denis, en las afueras de París. Las autoridades francesas investigan las circunstancias de su muerte. La intérprete era conocida por la serie 'Chair tendre'.

Según el diario Le Figaro, el cuerpo quedó junto a la sede del Centro Comunal de Acción Social de esa localidad. De acuerdo con medios franceses, la actriz habría caído desde una plataforma situada sobre un estacionamiento subterráneo, en una zona no habilitada para el público.

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Cómo se produjo el hallazgo en Les Pavillons-sous-Bois

Angèle Metzger fue encontrada inconsciente poco después de las 8:00 de la mañana del sábado 7 de noviembre por una trabajadora del lugar. Esa persona alertó de inmediato a los servicios de emergencia.

Los paramédicos intentaron reanimar a la actriz durante varios minutos, pero no lograron salvarle la vida. Hasta ahora no se sabe cómo llegó la intérprete hasta el punto desde el que habría caído.

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Investigación de la Fiscalía de Bobigny y versiones preliminares

La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación para establecer las causas de la muerte de Angèle Metzger. Las diligencias incluyen el análisis de las grabaciones de videovigilancia, estudios técnicos y la recolección de testimonios de posibles testigos.

Según publicaciones de Le Parisien y Le Figaro, las cámaras de seguridad habrían registrado a la actriz cruzando una barrera para ingresar al edificio. Esa información aún no ha sido confirmada por las autoridades, que no han determinado si se trató de una caída accidental u otra circunstancia.

La familia de Angèle Metzger no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para aclarar las circunstancias exactas del hecho y determinar si alguien más estuvo involucrado.

Trayectoria de Angèle Metzger en cine, televisión y música

Hija del actor Stéphane Metzger y de la directora Marie Caldera, Angèle Metzger mostró interés por la actuación desde la adolescencia y comenzó a presentarse a castings a los 14 años. Su primera aparición en la pantalla grande fue en la película 'Madame Hyde', estrenada en 2018.

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El papel que le dio mayor reconocimiento llegó en 2022 con la serie 'Chair tendre', en la que interpretó a Sasha. Por ese trabajo obtuvo el premio Revelación de actriz en el festival Séries Mania de ese año, uno de los certámenes más importantes de la televisión europea.

La actriz también participó en producciones como 'Drone Games' y 'Fotogénico'. En 2026 apareció en el videoclip de 'Japan', canción de la banda irlandesa Fontaines D.C., donde compartió pantalla con el actor Charlie Heaton, conocido por la serie 'Stranger Things'.

Metzger también cantaba en el grupo Liquide y se dedicaba a la cerámica, disciplina en la que llegó a presentar sus obras en exposiciones. Quienes la conocieron la recuerdan como una artista inquieta, con intereses en varios campos creativos, y su muerte conmocionó al sector cultural francés.