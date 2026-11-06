Muere Sebastián Lelio, director chileno ganador del Óscar, a los 52 años

El cineasta chileno Sebastián Lelio falleció el viernes en Santiago a los 52 años. Autor de 'Una mujer fantástica', su legado marca un hito en la cinematografía latina y mundial.

El destacado cineasta chileno Sebastián Lelio falleció el viernes en la ciudad de Santiago a la edad de 52 años. Su familia confirmó el deceso debido a motivos de salud, sin proporcionar especificaciones adicionales sobre la causa exacta del mismo. Este evento marca un punto de inflexión en la historia del cine latinoamericano, dado el reconocimiento global que Lelio alcanzó.

Confirmación de la muerte y reacción familiar

Su pareja, Amalia Kassai, fue la voz oficial a través de un comunicado publicado en la plataforma Instagram. Kassai expresó que la familia atraviesa un momento de profundo dolor y solicitó respeto por la intimidad durante este período de duelo. Reiteró que el recuerdo de Lelio permanecería para siempre entre los suyos. La fiscalía local indicó a los medios que está investigando las condiciones específicas en las que ocurrió el fallecimiento del reconocido director.

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Hito cultural: Una mujer fantástica y el Óscar

Sebastián Lelio, nacido en Argentina en 1974 y radicado en Chile desde los dos años, es considerado una de las figuras más influyentes de su generación. Su película Una mujer fantástica se convirtió en 2018 en el primer largometraje chileno en obtener el Óscar a la mejor película extranjera. Este logro histórico llevó el cine nacional a escenarios internacionales y marcó un punto de inflexión en la cinematografía del país. El filme, protagonizado por Daniela Vega, aborda la historia de una mujer transgénero que enfrenta la discriminación tras la muerte de su pareja.

Reconocimientos y trayectoria internacional

Además de la estatuilla de la Academia, Una mujer fantástica recibió el Oso de Plata de la Berlinale en 2017 por mejor guión. También ganó el Goya en España a la mejor película iberoamericana y cinco premios Platino. Previo a este éxito, su obra Gloria le valió a la actriz Paulina García el Oso de Plata a la mejor actriz en 2013. Lelio consolidó su carrera internacional con producciones como Disobedience, con Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell, con Julianne Moore; y El prodigio, con Florence Pugh.

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Últimos proyectos y legado en desarrollo

Al momento de su muerte, el cineasta estaba trabajando activamente en el filme Poeta Chileno. Esta nueva producción se basa en el libro del novelista Alejandro Zambra. Su último trabajo estrenado fue La Ola en 2025, un musical inspirado en las movilizaciones feministas en Chile. Su casa productora, Fábula, destacó que su mirada valiente y sensible puso en el centro a personajes marginados por el cine tradicional.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

El Ministerio de Cultura de Chile emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida. Señalaron que su legado cultural permanecerá como parte fundamental de la historia artística del país. Francisco Reyes, integrante del reparto de su película más aclamada, expresó condolencias a familiares y colegas. La comunidad cinematográfica sigue procesando el impacto de esta partida prematura en la narrativa global.