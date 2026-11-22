El Ejército confirma la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina tras un ataque con explosivos en el Cesar que dejó heridos a más de 12 militares.

El Ejército Nacional de Colombia ha confirmado la identidad del soldado fallecido durante un violento ataque con artefactos explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial número 2. La unidad militar se encuentra ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico, perteneciente al departamento del Cesar. La víctima ha sido identificada oficialmente como Estivinson José Epieyú Pushaina, un miembro de las fuerzas armadas que perdió la vida durante la agresión.

El incidente ocurrió hacia las 11:00 de la noche del sábado 21 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados atacó la base militar. Según los informes detallados por la Décima Brigada del Ejército, los atacantes utilizaron rampas diseñadas específicamente para lanzar dispositivos explosivos improvisados hacia las instalaciones. Esta metodología de ataque permitió la proyección de artefactos letales contra la posición defensiva del batallón, resultando en la muerte del soldado y numerosos heridos.

Also read Ataque con explosivos contra Batallón del Ejército en La Jagua de Ibirico deja un soldado muerto y 12 heridos

La gravedad de la emergencia sanitaria provocada por el atentado llevó al alcalde de La Jagua de Ibirico, Leo Hernández, a solicitar de manera urgente el apoyo de las instituciones de salud de la región. El mandatario local instó a los hospitales cercanos a facilitar el traslado y la atención de los militares afectados, afirmando que era necesario contar con ambulancias de inmediato para atender a las víctimas del ataque.

Como resultado directo del intercambio de fuego y las explosiones, otros 12 integrantes de la institución militar resultaron heridos. Estos soldados están recibiendo atención médica en diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento del Cesar. La cifra de heridos confirmada inicialmente por el Ejército Nacional fue de 12 personas, quienes fueron trasladadas a instalaciones médicas para recibir tratamiento especializado.

Advertisement

En las redes sociales comenzaron a circular versiones no oficiales que sugerían la existencia de otras posibles víctimas mortales y un número superior de personas afectadas por la explosión. Sin embargo, las autoridades competentes no han confirmado ningún balance diferente al entregado oficialmente por el Ejército Nacional. La versión oficial mantiene la cifra de un fallecido y 12 heridos hasta el momento de la publicación de esta información.

La Defensoría del Pueblo también emitió un comunicado oficial sobre el atentado, lamentando profundamente la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina. Según la información preliminar citada por esta entidad, la cifra total de afectados podría ser mayor, reportando que el ataque dejó un total de 22 militares y un civil heridos. Esta cifra es significativamente superior a la reportada inicialmente por la fuerza militar, lo que indica una posible discrepancia en el conteo inicial de víctimas.

La Décima Brigada del Ejército rechazó firmemente el atentado contra la base militar y pidió la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita identificar y ubicar a los responsables del ataque. La institución recordó que se encuentra habilitada la línea 107 contra el terrorismo, un canal directo para reportar actividades ilícitas y apoyar la investigación judicial correspondiente.

La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y manifestó su profunda preocupación por el uso creciente de tecnologías y artefactos explosivos en el conflicto armado interno. Esta tendencia representa riesgos significativos tanto para la Fuerza Pública como para las comunidades civiles cercanas a los escenarios de confrontación. La entidad enfatizó la necesidad de que las partes involucradas respeten el derecho internacional humanitario.

Advertisement

Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución deben ser respetados por todos los actores del conflicto para minimizar el sufrimiento humano y proteger a la población civil. El uso indiscriminado de explosivos implica violaciones graves a estos principios fundamentales del derecho de guerra. Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer los detalles completos del ataque y garantizar la justicia para las víctimas.