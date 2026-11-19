El actor Alex Haskin falleció a los 38 años en el muelle de Santa Mónica tras caer al mar. La familia desconoce la causa exacta del incidente ocurrido el lunes 16 de noviembre.

El actor estadounidense Alex Haskin, conocido por sus roles en las series You de Netflix y The Rookie de ABC, falleció el pasado lunes 16 de noviembre a la edad de 38 años. El incidente trágico se desarrolló en el icónico muelle de Santa Mónica, ubicado en California, Estados Unidos, donde las autoridades respondieron a una emergencia reportada por testigos presenciales.

Cronología del incidente en Santa Mónica

Las autoridades llegaron al muelle de Santa Mónica alrededor de las 4 de la tarde del 16 de noviembre después de recibir informes de que una persona se había lanzado al mar. Este lugar turístico, frecuentado diariamente por miles de visitantes, fue escenario del suceso que capturó la atención de los presentes. Aproximadamente 50 minutos después de que el hombre saltara por encima de la barandilla, un video captó el momento en que los funcionarios rescataron un cuerpo del agua.

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Identificación y causas no confirmadas

El médico forense del condado de Los Angeles confirmó la identidad del fallecido como Alex Haskin. Sin embargo, la causa oficial de la muerte aún no ha sido divulgada públicamente por las autoridades competentes. Existe la presunción de que el actor falleció por ahogamiento, aunque la investigación oficial continúa para esclarecer los hechos sin especulaciones no verificadas.

Testimonios y supuestas discusiones previas

Según relataron algunos testigos locales a los medios, Haskin habría estado involucrado en una discusión con una mujer la tarde del incidente. Las versiones indican que él la abofeteó antes de saltar por la barandilla, aunque estas afirmaciones forman parte de la investigación en curso y no están confirmadas judicialmente. Su padre, Dana Haskin, quien también es veterano de la Patrulla de Carreteras de California, declaró que no notó ningún comportamiento anormal en su hijo antes de la madrugada del lunes.

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Perfil profesional y legado artístico

Antes de su carrera actoral, Alex Haskin sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos como policía militar y trabajó posteriormente como entrenador personal. Se graduó del Long Beach City College en 2010 y dejaba atrás una familia compuesta por su padre, tres hermanos y una hermana. Su presencia en producciones de gran alcance internacional, lideradas por actores como Penn Badgley y Nathan Fillion, consolidó su reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Reacciones familiares y próximos pasos

Dana Haskin expresó su confusión ante la situación, señalando que su hijo no parecía angustiado y estaba ansioso por pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. "Sigue siendo un gran misterio para nosotros", afirmó el padre, cuestionando la toma de decisiones en momentos de alta emoción. Hasta la fecha, ni la familia ni los representantes han anunciado detalles sobre las ceremonias fúnebres, mientras las autoridades finalizan sus diligencias en el lugar del suceso.