Muerte de Alfonso Barrios Parra: Irregularidades en taxi sin licencia ni seguro

El DATT revela que el conductor del taxi que mató a Alfonso José Barrios Parra tenía licencia vencida desde 2014 y adeuda multas por 25 millones de pesos.

La muerte trágica de Alfonso José Barrios Parra, miembro de la Cuadrilla del Alcalde, ha expuesto graves irregularidades administrativas y legales vinculadas al vehículo que causó su fatal accidente. El siniestro vial ocurrió la mañana del lunes 2 de noviembre, específicamente a las 11:21 a. m., en la salida del Túnel de Crespo, frente al Gran Malecón del Mar. Este incidente dejó un saldo de un fallecido y tres heridos, generando una profunda consternación en Cartagena.

Irregularidades documentales del conductor y vehículo

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) confirmó que el conductor del taxi involucrado en el siniestro poseía una licencia de conducción vencida desde el año 2014. Esta falta documental crítica se suma a la ausencia de la tarjeta de control reportada por la empresa afiliada, documento obligatorio para operar vehículos de servicio público individual de pasajeros. La información preliminar indica también que el vehículo carecía de pólizas vigentes de seguro contractual y extracontractual obligatorio.

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Además de la licencia vencida, el historial del conductor es alarmante. Desde 2020 hasta la fecha actual, el individuo acumula múltiples comparendos de tránsito. El Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) reporta 28 comparendos adicionales y obligaciones pendientes por pagar. El monto total de la deuda asciende a los 25 millones de pesos colombianos, reflejando una negligencia reiterada en el cumplimiento de las normas viales.

Responsabilidades legales ante la Fiscalía General

José Ricaurte, director del DATT, estableció que existen tres posibles responsables bajo investigación formal: el conductor del taxi, el propietario del vehículo y la empresa afiliadora. Cada actor enfrenta responsabilidades específicas frente a las condiciones operativas del vehículo de placa TEQ 662 que participó en el choque. La autoridad señaló que la falta de póliza de responsabilidad extracontractual constituye una infracción grave que agrava la situación legal de todos los implicados.

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El conductor se encuentra actualmente a disposición de la Fiscalía General de la Nación para declarar sobre los hechos. Por otro lado, la empresa y el propietario del vehículo enfrentan sanciones solidarias. Esto se debe a la obligación de verificar a quién entregan el vehículo y asegurar las pólizas necesarias para circular legalmente y prestar el servicio público en Cartagena. Las sanciones pertinentes están siendo tramitadas conforme a la normativa vigente.

Luto oficial y detalles mecánicos del accidente

La Alcaldía Distrital de Cartagena declaró luto oficial tras el fallecimiento de Alfonso José Barrios Parra, quien tenía 33 años y residía en el barrio Olaya Herrera, sector Rafael Núñez. Conocido cariñosamente como Fonchi, era miembro fundador de la Cuadrilla del Alcalde y destacado funcionario de mantenimiento y limpieza. El alcalde Dumek Turbay Paz expresó su dolor y solidaridad con la esposa e hijo del difunto, asegurando que cuentan con el apoyo del gabinete municipal.

Según la versión del conductor, el taxi presentaba una falla en el sistema de frenos mientras se desplazaba con una pasajera. Esta avería habría obligado a dirigirse hacia el costado derecho de la vía, donde el vehículo arrolló violentamente al trabajador que realizaba labores en el andén peatonal. Posteriormente, el taxi colisionó contra un camión estacionado que apoyaba las labores de recolección de residuos, causando la muerte instantánea de Alfonso José Barrios Parra.