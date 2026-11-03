Muerte de Antonio Navarro Wolff: Historia del exconstituyente y líder del M-19

Falleció a los 78 años Antonio Navarro Wolff, protagonista de la Constitución de 1991 y figura clave del M-19, dejando un legado de paz y transformación política.

Antonio Navarro Wolff, reconocido líder político y exconstituyente colombiano, falleció el domingo a la edad de 78 años. Su muerte ha generado un profundo duelo nacional, recordando su papel fundamental en la transición de la guerrilla a la política legal y en la redacción de la Carta Magna de 1991. Navarro fue una figura central en la historia reciente del país, conocido por su integridad y su compromiso con la democracia.

Trayectoria académica y vida temprana

Antes de ser un referente político, Navarro tuvo una sólida formación académica. Nació en la ciudad de Pasto el 9 de julio de 1948. Se graduó como ingeniero sanitario en la Universidad del Valle, donde también trabajó como profesor universitario. Su interés por la ingeniería y el medio ambiente lo llevó a realizar estudios de especialización en la Universidad de Loughborough, en Inglaterra. Durante su juventud, fue un estudiante destacado y presidente del consejo estudiantil de ingeniería.

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Su acercamiento a la política no fue inmediato, sino que surgió de las movilizaciones universitarias de finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Estas experiencias en el ámbito académico y social fueron fundamentales para forjar su carácter y su visión del mundo. En 1974, tomó la decisión de ingresar al Movimiento 19 de Abril (M-19), marcando el inicio de una etapa de lucha armada que definiría gran parte de su vida adulta.

Sobreviviente de atentados y cambio de estrategia

La vida de Navarro estuvo marcada por la violencia y la resistencia. El 23 de mayo de 1985, sobrevivió a un grave atentado con granada en una cafetería de Cali. Este evento tuvo consecuencias severas para su salud, incluyendo la amputación de parte de su pierna izquierda y una lesión nerviosa que afectó permanentemente su forma de hablar. A pesar de las secuelas físicas y los desafíos de adaptarse a una prótesis, Navarro mantuvo su espíritu vivo.

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En entrevistas posteriores, habló abiertamente sobre estas dificultades, pero también compartió su pasión por la vida y el baile. Su afición por la salsa, adquirida en Cali, continuó después del atentado, y diversos videos en redes sociales reflejan su alegría y su 'swing' característico. Este aspecto de su personalidad humana mostró la resiliencia de un hombre que, a pesar del dolor, eligió seguir disfrutando de la vida.

De las armas a la paz y la Constitución

En 1990, el M-19 dejó las armas tras negociar la paz con el gobierno de Virgilio Barco. Este proceso político tuvo momentos trágicos, como el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro el 26 de abril, durante la campaña. Navarro asumió entonces la candidatura, manteniendo la participación electoral del movimiento en las elecciones presidenciales de ese año, donde logró el tercer lugar. Este logro fue crucial en el tránsito de la antigua guerrilla a la política legal.

Al año siguiente, Navarro llegó a la copresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. Esta fórmula representaba a sectores políticos distintos y encabezó el organismo que redactó la Constitución de 1991. La presidencia colectiva fue parte de la búsqueda de consensos entre liberales, el Movimiento de Salvación Nacional y la Alianza Democrática M-19, creando un espacio de dirección compartida sin precedentes en la historia bipartidista.

Legado de unidad y transformación nacional

El discurso de Navarro Wolff al proclamar la Constitución de 1991 sigue resonando en los ámbitos políticos y sociales. Comenzó destacando las 3500 horas de trabajo constituyente y elogió la diversidad de los participantes, desde indígenas y sindicalistas hasta representantes de la aristocracia y exguerrilleros. Describió el esfuerzo como el mosaico del país trabajando sin descanso, simbolizando un cambio profundo en la historia colombiana.

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Sus palabras recogieron expectativas de lucha contra la corrupción, el castigo de delitos de cuello blanco y la superación del clientelismo. Aspiraba a que la política volviera a ser una profesión respetable y a que se pagaran las deudas sociales y regionales. Al finalizar, dejó una tarea pendiente que excedía a los constituyentes: construir una Colombia a la altura de la constitución forjada, uniéndose quienes creyeron y quienes no. Este mensaje de unidad y responsabilidad colectiva define su legado histórico.